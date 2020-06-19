Ashley Graham bu sefer soyunmadı! Kırık dişli poz

Moda dünyasına son dönemde hakim olan "bedensel pozitivizm" akımının öncülerinden Ashley Graham bu kez takipçilerini güldürdü.

Graham başına gelenleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine anlattı. Koronavirüs karantinasını memleketi olan Nebraska'da eşi Justin Ervin, oğlu ve tüm ailesiyle geçirdi Graham. Geçtiğimiz gün annesinin pişirdiği yulaflı kurabiyeyi yerken başına hiç beklenmedik bir şey geldi. Ön dişinin kaplaması kırıldı.

Graham, kurabiyelerin dondurucuda durduğunu belirterek bir tanesini alıp ısırdığında da ön dişinin kaplamasının kırıldığını anlattı. Graham kırık dişiyle Instagram takipçilerine gülümsedi.

Daha sonra da yine sosyal medya hesabından yeni bir kaplama yapıştırıldıktan sonra çekilen videosunu paylaştı.



