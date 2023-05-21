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Ashley Graham Cannes'a şeffaf kıyafetiyle gitti! "Eskisinden çok daha zayıf" eleştirileri

21.05.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham Cannes Film Festivali'nde yine oldukça iddialıydı. Şeffaf tarzıyla dikkat çeken büyük beden model pozlarını paylaşınca hayranlarının bir kısmından ilginç bir eleştiri aldı.

Ashley Graham Cannes'a şeffaf kıyafetiyle gitti! "Eskisinden çok daha zayıf" eleştirileri

İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham sosyal medyada sıfır bedene karşı ezber bozan isimlerden biri. Geçen yıl ikinci ve üçüncü çocuğu olarak ikizlerini dünyaya getiren 35 yaşındaki Amerikalı model geçtiğimiz günlerde de 'dünyanın en seksi kadını' seçilerek yine adından söz ettirdi.

Maxim'in kapağına çıplak halde çıkan büyük beden model Cannes Film Festivali'nde de oldukça cesurdu.

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Şeffaf tarzıyla dikkat çeken model yine kıvrımlarını sergiledi ve sosyal medyada da pozlarını paylaştı.

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KIVRIMLARI YİNE GÜNDEMDE

Sports Illustrated dergisinin kapağında yer almayı başarmış birkaç büyük beden modelden biri olan Ashley Graham bu sefer hayranlarından eleştiri aldı. Modele sosyal medyada "Eskisinden çok daha zayıf", "Artık büyük beden model olarak kabul edilmiyor", "Güzelsin ama artık büyük beden değilsin" eleştirileri geldi.

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