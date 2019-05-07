Ashley Graham süper minisiyle öyle bir poz verdi ki!

31 yaşındaki büyük beden model Ashley Graham, Met Gala için tercih ettiği blazer ceketin altına bir şey giymeyince, gecenin rüküşlerinden oldu.

Takipçilerinin her zaman şık görmeye alıştığı model, merakla beklenen etkinlik için tuhaf bir ceket seçmişti.

Pembe ve yeşil tonlardaki ceketinin altına patlak taşlarla yazıların süslediği ten rengi çorap giyen Graham'i görenler, "Pantolonunu evde mi unutmuş" yorumunu yaptı.

Amerikalı model Ashley Graham, gecenin rüküşleri arasında gösterilmekten kaçamadı.

Ashley Graham after party için de çok iddialıydı. Graham altın rengi süper mini elbisesiyle verdiği cesur pozla da sosyal medyayı salladı.

