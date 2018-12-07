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Ashley James’ten evli erkeklere tehdit

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
ÜNLÜLER  | 07.12.2018 12:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada verdiği cüretkar pozlarla ön plana çıkan Ashley James, kendisine uygunsuz mesaj atan evli erkekleri ifşa edeceğini söyledi.

Ashley James’ten evli erkeklere tehdit

Made in Chelsea yapımıyla ünlenen Ashley James, Twitter’dan kendisine uygunsuz mesaj atan evli erkeklere ateş püskürdü. 31 yaşındaki televizyon yıldızı; “Evli olmanıza rağmen attığınız taciz mesajlarının ekran görüntülerini buradan paylaşacağım.” yazılı bir tweet paylaştı.

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Kırmızı seksi iç çamaşırlarıyla Noel için objektif karşısına geçen Ashley James, Instagram’a bu fotoğrafını koyduktan sonra gelen mesajların arttığını dile getirdi. Bir iç çamaşırı markasıyla anlaşan James, kendi sosyal medya hesaplarından anlaştığı firmanın ürünleriyle bol bol fotoğraf çekip paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Şu sıralar Tayland’da tatilde olan genç yıldız, gezdiği yerlerden de bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Tam bir Ashley Graham hayranı olan James; “Ashley Graham’ın vücuduna sahip olmayı çok isterdim. Ashley, kesinlikle gördüğüm en seksi kadınlardan biri.” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ashley james ahley graham

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