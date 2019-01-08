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'Aşı iblistir' diyen gazeteci gripten öldü

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

ABD’de aşı karşıtlığını savunan ve Fox News’daki muhafazakar siyasi yorumlarıyla tanınan 26 yaşındaki Bre Payton, geçen hafta H1N1 virüsü ve menenjit yüzünden hayatını kaybetti.

'Aşı iblistir' diyen gazeteci gripten öldü

ABD’de Fox News kanalının siyasi yorumcusu ve aşı karşıtlığıyla bilinen 26 yaşındaki Bre Payton, grip virüsü H1N1 ve menenjite bağlı komplikasyonlar yüzünden öldü. Perşembe günü bir arkadaşı tarafından evinde baygın halde bulunan Payton’un aynı gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bre Payton, 2011 yılında yaptığı bir yorumda aşı karşıtı olduğunu ilan ederek “Aşılar iblistir” demişti. Payton’un ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları gazetecinin aşı olsaydı erken yaşta ölümünün önlenebileceği yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
aşı grip menenjit

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