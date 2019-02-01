Asım Noyan ve çetesinin organize işleri tam gaz devam ediyor

Haftanın vizyon filmleri

Sinema salonlarında bu hafta 5 yeni film yerini alacak. Haftanın favorileri ise Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler: Sazan Sarmalı" ile John Guy'ın "İskoçya Kraliçesi" adlı kitabından uyarlanan "İskoçya Kraliçesi Mary". İyi seyiler!

Organize İşler: Sazan Sarmalı

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 2005 yapımı Organize İşler'in devam filmi "Organize İşler: Sazan Sarmalı" izleyici ile buluşacak.

Devam filminde, Asım Noyan ve ekibinin kurdukları sahtekarlık düzenini sürdürmeleri anlatılıyor.

Filmin başrollerinde Yılmaz Erdoğan'la birlikte Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen ve Ata Demirer yer alıyor.

Ölümcül Labirent (Escape Room)

Adam Robitel'in yönetmenliğini yaptığı "Ölümcül Labirent"in başrollerinde, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Tyler Labine, Logan Miller ve Adam Robitel oynuyor.

Senaryosu Maria Melnik ve Bragi F. Schut'a ait olan film, kendilerini bir hayatta kalma mücadelesi içerisinde bulan 6 yabancının kurtuluş çabasını odağına alıyor.