Asimetrik ağlayan yüz sendromundan 5 dakikada kurtulabilirsiniz!

Memorial Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Tonguç İşken, asimetrik ağlama sendromu ve kendi geliştirdiği özel tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi.

SİMETRİK BİR YÜZ DAHA ÇEKİCİ GÖRÜNÜYOR

Yüzde görsellik ve estetik ile ilgili en önemli konulardan biri simetri olarak tanımlanmaktadır. Hatta kişinin yüzü ne kadar simetrik ise o kadar çekici bulunmaktadır. Simetrik yüz karşı cinsin bilinçaltına kişinin güçlü bir genetik altyapısı olduğu mesajını vermektedir. Yüzde simetrik bozukluklara yol açan sebeplerin başında doğuştan gelen ve her 200 kişiden 1’inde rastlanan asimetrik ağlayan yüz sendromu gelmektedir. Bu durum erkeklerde kadınlardan 2 kat daha fazla görülmektedir.

EN ÇOK AĞLARKEN VE GÜLERKEN BELLİ OLUYOR

Bu rahatsızlıkta ağzın her iki yanı asimetrik olarak hareket etmektedir. Yüzün diğer kaslarında herhangi bir bozukluk görülmez ve kişi konuşmadığı veya mimik yapmadığı zaman yüz simetrik durmaktadır. Hatta çoğu zaman rahatsızlık hafif düzeyde olduğunda, dikkatli bakılmadığında anlaşılmaz. Bozukluk çok az olduğunda sadece göze hafif bir farklılık olarak yansır ama tam olarak anlaşılmayabilir. Tıpkı Leonardo da Vinci'nin meşhur tablosu Mona Lisa’ da olduğu gibi belli belirsizdir ama bariz olduğunda ünlü aktör Sylvester Stallone gibi ilk anda fark edilebilmektedir.