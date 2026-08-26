Akılalmaz olay: Ev aldığını sandı, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!

TikTok'ta yaşadıklarını paylaşan Sean, eşiyle birlikte Zillow'da gördükleri bir evi satın alma sürecine girdiklerini ancak işlemler tamamlandıktan sonra büyük bir tapu ve adres karmaşasıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. İddiaya göre yanlış hukuki mülk tanımının yıllar önceki bir satıştan itibaren kayıtlara işlenmesi, çiftin hangi eve sahip olduğunun bile belirsiz hale gelmesine neden oldu.

İLANDAKİ EVDEN TAMAMEN FARKLIYDI

Sean ve eşi, Zillow'da gördükleri evi incelemek için ilanda belirtilen 962 Sherwood adresine gitti. Ancak karşılarına ilandaki evden tamamen farklı bir yapı çıktı.

Sean, emlakçıyı aradıklarında kendilerine Google Haritalar'ın adresi yanlış gösterdiğinin ve yaklaşık çeyrek mil doğuya gitmeleri gerektiğinin söylendiğini aktardı. Çift, yönlendirildikleri eve giderek satın alma sürecine devam etti.

Ancak Sean'a göre asıl sorunlar tekliflerinin kabul edilmesinden sonra ortaya çıkmaya başladı.

ADRES BİLGİLERİNDEN ŞÜPHELENMEYE BAŞLADI

Satış işleminin tamamlanmasına üç gün kala Sean, emlakçısından tapu şirketinin mülke ait arazi ölçüm belgesini bulamadığını ve bu nedenle bir feragat belgesi imzalaması gerektiğini belirten bir mesaj aldı.

Adres bilgilerinden şüphelenmeye başlayan Sean, emlakçıya işlemlerde doğru adresin kullanılıp kullanılmadığını sordu. Emlakçının ise adres belirlenmeden böyle bir satın alma işlemine izin vermeyeceğini söylediğini aktardı.

Bunun üzerine mülke yeniden giden Sean, evin posta kutusunda 962 yerine 942 numarasının yazdığını fark etti.

"ADRES ÖNEMLİ DEĞİL, HUKUKİ TANIM ÖNEMLİ" DEDİLER

Sean, durumu tapu şirketine bildirdiğinde kendisine adresin asıl belirleyici unsur olmadığı, önemli olanın mülkün resmi ve hukuki tanımı olduğu yönünde açıklama yapıldığını söyledi.

Çift, bu açıklamaya güvenerek satın alma işlemini tamamladı ve evi nakit olarak satın aldı. İşlem sırasında belgelerdeki adres bilgilerinin büyük bölümü düzeltildi ancak vergi belgelerindeki yanlışlığın daha sonra giderileceği belirtildi.

Ancak sorunlar bununla da sınırlı kalmadı.

POSTA GELMEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Çift, yeni evlerine taşındıktan sonra kendilerine posta ulaşmadığını fark etti. Postaneye başvuran Sean, evlerinin belgelerde belirtilenden farklı bir şehir sınırları içerisinde bulunduğunu öğrendiğini iddia etti.

Bunun üzerine ilçe mülk kayıtlarını inceleyen Sean, daha da şaşırtıcı bir durumla karşılaştı.

Kayıtlara göre çift, içinde yaşadıkları evin değil, evi ilk kez görmeye giderken yanlışlıkla ulaştıkları başka bir mülkün sahibi olarak görünüyordu. Ancak kayıtlarda yer alan adres bilgilerinin de söz konusu mülkle tam olarak örtüşmediği belirtildi.

HATA 2021 YILINDAKİ SATIŞA DAYANIYOR İDDİASI

Sean'ın anlatımına göre yaşanan karmaşanın temelinde 2021 yılında gerçekleştirilen bir satış işlemi bulunuyor.

İddiaya göre bir vakıf, yan yana bulunan üç çiftlik arazisinden ortadakini satmaya çalışırken resmi mülk tanımı yanlış araziye bağlandı. Bu hatalı tanımın daha sonra yapılan satış işlemlerine de taşındığı öne sürüldü.

Sean, tapu ve mülk kayıtlarındaki bu tür bir hatanın normal şartlarda kredi ve ipotek sürecinde fark edilebileceğini ancak evi nakit olarak satın aldığı için sorunun gözden kaçmış olabileceğini söyledi.

VERGİLER DE YANLIŞ MÜLKLERE YANSIDI

Mülkiyet kayıtlarındaki karışıklığın emlak vergilerini de etkilediği belirtildi. İddiaya göre bazı vergiler yanlış ev veya parsellere uygulanırken, yapılan düzeltmelerden sonra bile Sean'ın mülkü kayıtlarda 0,000 dönüm büyüklüğünde görünmeye devam etti.

Ayrıca başka bir hata nedeniyle mülk için bazı vergilerin olması gerekenden iki kat fazla ödenmiş olabileceği de öne sürüldü.

Sean, yaşanan karmaşa nedeniyle faturalarını kaçırdığını, kredi notunun olumsuz etkilendiğini ve büyük stres yaşadığını belirterek olayda sorumluluğu bulunan emlak, tapu ve vergi kurumlarına karşı harekete geçeceğini söyledi.