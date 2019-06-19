YEMEK

Aşırı işlenmiş gıdalar daha çok yediriyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Aşırı derecede işlemden geçirilmiş gıdalar üzerinde yapılan ilk etki deneyinde, bu tür gıdaların insanların daha çok yemesine ve kilo almasına neden olduğu sonucuna varıldı.

Aşırı işlenmiş gıdalar daha çok yediriyorlar

Deneye katılan gönüllülerin bir ay boyunca her yedikleri gözlemlendi. Aşırı derecede işlenmiş gıda tükettikleri günlerde, işlenmemiş gıda verilen günlere kıyasla günde 500 kalori daha fazla aldıkları tespit edildi.

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, aşırı derecede işlemden geçmiş gıdaların, vücuttaki açlık hormonlarını etkilebileceğini ve insanların daha çok yemek yemesine yol açabileceğini söylüyor.

'Aşırı derecede işlenmiş gıda' tanımında bilimsel bir tartışma var, ancak araştırmayı yapan ekibin başı Dr. Kevin Hall bunun 'pornografi' gibi olduğunu 'tanımlamanın zor, ancak gördüğünüzde bileceğiniz bir şey olduğunu' belirtiyor.

Aşırı derecede işlenmiş gıdaların göstergeleri arasında bulunanlar

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İçindekiler kısmında tellafuz edemediğiniz şeyler olması
Paketteki içindekiler kısmında beşten çok madde olması
Büyükannenizin yiyecek olarak tanımlamadığı herhangi bir şey olması

Deneme için 20 kişi bir laboratuvarda bir ay geçirdi. Katılımcılara verilen gıdalardan istedikleri kadar yemeleri istendi ve araştırmacılar yenilen her şeyi teker teker kaydetti.

Bu gönüllülerden bir gruba 15 gün boyunca aşırı derecede işlenmiş, bir gruba da işlenmemiş gıdalar verildi ve ikinci 15 günde bu durum tersine çevrildi. Katılımcılar aşırı işlenmiş gıda tükettikleri 15 günde, günde ortalama 508 kalori daha fazla tükettiler ve sonunda 1 kilo aldılar.

Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Ulusal Enstitüsü'nden Dr. Hall BBC'ye yaptığı açıklamada "Aşırı derecede işlenmiş gıdalar kalori tüketimini, kiloyu ve vücuttaki yağı etkiliyor." dedi. Dr. Hall, daha önceki çalışmalarda ABD'de deki "obezite salgınına" insanların günde ekstra 250-300 kalori almalarının yol açtığına inanıldığını vurguladı.

Denekler, her iki türdeki yiyeceklerin de lezzetli olduğunu söyledi, yani aşırı işlenmiş gıdalar bu yüzden tercih edilmiyor.İki tür yiyecekteki besleyici içerik de dikkatli bir şekilde eşitlendi ve eşit miktarda şeker, diğer karbonhidratlar, yağlar ve lif vardı.

Bir potansiyel açıklama, endüstriyel düzeyde işlenen gıdaların hormonlar üzerinde yeme arzusunu değiştiren etkisi. Dr. Hall "İnsanlar işlenmemiş gıdalar tükettiğinde, iştah bastıran hormonlardan PPY düzeyinin daha az kalori almalarına rağmen arttığı ve iştahı dizginlediği görüldü." diyor. Çalışmada ayrıca, işlenmemiş gıdalar tüketildiğinde açlık hormonu 'ghrelin'in azaldığı görüldü.

Kaynak: BBC Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
gıda güvenliği işlenmiş gıda sağlıklı beslenme

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