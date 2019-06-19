Aşırı işlenmiş gıdalar daha çok yediriyorlar

Deneye katılan gönüllülerin bir ay boyunca her yedikleri gözlemlendi. Aşırı derecede işlenmiş gıda tükettikleri günlerde, işlenmemiş gıda verilen günlere kıyasla günde 500 kalori daha fazla aldıkları tespit edildi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, aşırı derecede işlemden geçmiş gıdaların, vücuttaki açlık hormonlarını etkilebileceğini ve insanların daha çok yemek yemesine yol açabileceğini söylüyor.

'Aşırı derecede işlenmiş gıda' tanımında bilimsel bir tartışma var, ancak araştırmayı yapan ekibin başı Dr. Kevin Hall bunun 'pornografi' gibi olduğunu 'tanımlamanın zor, ancak gördüğünüzde bileceğiniz bir şey olduğunu' belirtiyor.

Aşırı derecede işlenmiş gıdaların göstergeleri arasında bulunanlar

İçindekiler kısmında tellafuz edemediğiniz şeyler olması

Paketteki içindekiler kısmında beşten çok madde olması

Büyükannenizin yiyecek olarak tanımlamadığı herhangi bir şey olması

Deneme için 20 kişi bir laboratuvarda bir ay geçirdi. Katılımcılara verilen gıdalardan istedikleri kadar yemeleri istendi ve araştırmacılar yenilen her şeyi teker teker kaydetti.