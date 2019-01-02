YEMEK

Asırlık bir lezzet: Kaz tiridi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.01.2019 17:07 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kış aylarının başlamasıyla asırlardır devam eden kaz tiridi geleneği de yeniden canlandı. Aslanapa ilçesine bağlı köylerde, köy odalarında hafta sonları sırayla yapılan kaz tiridi geleneği, gençlerin de katılımı sağlanarak devam ediyor.

Asırlık bir lezzet: Kaz tiridi

Kütahya bölgesinde yöresel yemeklerin başında "kaz tiridi"nin geldiğini ifade eden Aslanapa Çamdibi köyü İmam Hatibi Davut Berber, "Yöremizde yetişen lezzetli kazlar haşlandıktan sonra suyu, yufkanın üzerine sıcakken dökülür. Üzerine de kaz eti serpiştirilir. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Köy odalarımızda kaz tiridi yenir. Yemekten sonra 2 saat sohbet etmek zorunludur. Bu kurallara uymayanlara ceza verilir. Cezalar Osmanlı döneminde olduğu gibi eski usül verilir ve ağır olur. Odalarda düzenlediğimiz kaz tiridi etkinliği aslında bir kültürdür. Asırlardır devam eden bu kültürü biz bölgemizde yaşatmaya devam ediyoruz " dedi.

Alternatif tıp uzmanlarının kaz etinin şifalı olduğu yönünde tespitleri bulunduğunu belirten Berber, kazın özellikle yağınının çeşitli romatizmal rahatsızlıklara iyi geldiğinin bilindiğini söyledi.

Çamdibi köyünde oda sahibi Adil Sekizli, köyde yaşayan vatandaşların büyük bölümünün kaz yetiştirdiğini kaydetti. Sekizli, "Köyümüzün hemen hemen her hanesinde doğal yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bahar aylarında civciv olan kazlar kış aylarında kesime hazır hale geliyor. Bir kaz yaklaşık 100 ile 150 lira arası alıcı buluyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kaz tiridi yöresel yemekler

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