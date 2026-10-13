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Ne un ne yufka! Diyet yapanların favorisi olacak pratik börek tarifi

Hem diyet yapıyor hem de hamur işinden vazgeçmek istemeyenler için yufka böreğini aratmayacak, tadı tuzu yerinde ve üstelik sağlık bombası olan bir tarifle geldik. Her bir dilimde kalori hesabı yapmadan keyifle yiyebilirsiniz.

Ne un ne yufka! Diyet yapanların favorisi olacak pratik börek tarifi
Gökçen Kökden

Sağlıklı beslenmek demek tatsız tuzsuz şeyler yemekten ibaret değil. Hem diyette olup hem de börek lezzetinde bir tarife ne dersiniz? İşte detaylar...

MALZEMELER

3 yumurta
1 su bardağı yoğurt
150 gram beyaz peynir veya lor peyniri
1 adet kabak
Yarım demet maydanoz veya dereotu
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz, karabiber
Üzeri için susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Kabağı rendeleyip fazla suyunu iyice sıkın. Yumurtaları çırpıp yoğurdu ekleyin.

Ardından ezilmiş peynir, rendelenmiş kabak, ince kıyılmış yeşillikler, kabartma tozu ve baharatları ilave ederek karıştırın.

Karışımı pişirme kağıdı serilmiş küçük bir fırın kabına yayın. Üzerine susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

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Anahtar Kelimeler:
diyet börek yemek
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