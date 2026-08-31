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Asırlık yöresel lezzet mısır unlu baklava: 40 katmandan oluşuyor

Trabzon'da geçmişten günümüze ulaşan mısır unlu baklava, Dernekpazarı ilçesinde geleneksel yöntemlerle hazırlanarak yöre mutfağındaki yerini koruyor.

Asırlık yöresel lezzet mısır unlu baklava: 40 katmandan oluşuyor

İlçede tatlı üretimi yapan bir işletmenin talebi üzerine yeniden yapılmaya başlanan mısır unlu baklava, aralarında 77 yaşındaki Ayşe Güveli'nin de bulunduğu kadınlar tarafından evlerde hazırlanıyor.

Yörede yaklaşık bir asırdır bilinen mısır unlu baklavanın yapımında, buğday unuyla hazırlanan hamurlar ince şekilde açılıyor.

Hamurların arasına mısır unu serpiştirilen tatlı, doğal tereyağı kullanılarak soba kuzinesinde pişiriliyor.

Yaklaşık 40 katmandan oluşan baklavaya, isteğe göre fındık veya ceviz de ekleniyor.

Geleneksel baklavadan farklı olarak hamurların tek tek açılması, tatlının hazırlanışını daha zahmetli hale getiriyor.

Sunuma hazır hale getirilen baklavalar, ilçedeki işletmeye teslim edilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Asırlık yöresel lezzet mısır unlu baklava: 40 katmandan oluşuyor 1

"BU LEZZETİ YENİDEN HAZIRLAMAK BENİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ"

Ayşe Güveli, bu lezzeti yeniden gündeme getirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Baklava üretmeyi sevdiğini belirten Güveli, şu ifadeleri kullandı:

"Haftada bir kere 3 tepsi yapıyorum. Biraz erken kalkıp öğleye kadar açmalarını yapıyorum, öğleden sonra da pişiriyorum. Akşam satıcı gelip alıyor. Diğer baklavadan farkı. Ötekini çok çabuk yapıyorum. Bunu tek tek açıyorum."

Güveli, mısır unlu baklavanın yaklaşık 40 katmandan oluştuğunu anlatarak, hamurların arasına mısır unu serpiştirdiğini, bazılarına ise mısır unuyla birlikte fındık veya ceviz eklediğini kaydetti.

Baklavayı hazırlarken geçmişteki günlerini hatırladığını belirten Güveli, yıllar önce ailesi için yaptığı bu lezzeti şimdi yeniden hazırlamanın kendisini geçmişe götürdüğünü vurguladı.

"HEDEFİMİZ COĞRAFİ İŞARET ALMAK"

Tatlıları satan işletmenin sahibi Hakan İpekçi de baklavaların büyük beğeni gördüğünü söyledi.

Trabzon dışından da talep geldiğini aktaran İpekçi, "Bu baklavayı sosyal medyada görüp İstanbul'dan gelip yiyenler oldu. Çok şükür Allah yardım etti, buraya kadar geldik. Hedefimiz coğrafi işaret almak. Bunun için çalışmalarımız var." dedi.

İpekçi, yöresel lezzeti daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
baklava
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