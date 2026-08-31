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Geleneksel lezzet bici bici, karpuzla buluştu: Yoğun talep var

Adana’nın geleneksel tatlısı bici bici, kentin en sevilen meyvelerinden karpuzla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği karpuzlu bici bici, farklı bir lezzet deneyimlemek isteyenlerin tercihi oldu. Kentte 17 yıldır bici bici yapan Mehmet Dönmez (42), “Ürünlerimiz tamamen organik meyvelerden yapılıyor. Herkesin bu lezzeti deneyimlemesini istiyorum” dedi.

Geleneksel lezzet bici bici, karpuzla buluştu: Yoğun talep var

Adana'da yaz sıcakları etkisini sürdürürken, kentin geleneksel tatlısı bici biciye ilgi arttı. Buz, nişasta, meyve ve özel şerbetle hazırlanan bici bici, bu kez Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişen sulu karpuzla buluştu. Karpuzlu bici bici, sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin gözdesi oldu. Renkli sunumu, meyve dokunuşu ve ferahlatıcı tadıyla öne çıkan karpuzlu bici biciye, sıcak havalardan bunalan Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

‘MÜŞTERİLERİMİZ ÇOK MEMNUN KALDI’

17 yıldır bici bici yaptığını belirterek karpuzlu bici bicinin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Mehmet Dönmez, “Karpuzun en çok sevildiği ve talep gördüğü bir memleket olduğu için biz de bunu geleneksel lezzet olan bici biciyle birleştirmeye karar verdik. Çok yoğun talep alıyoruz, müşterilerimizin ve misafirlerimizin çok hoşuna gitti” dedi.

Geleneksel lezzet bici bici, karpuzla buluştu: Yoğun talep var 1

'TADINI DENEYİMLEMEDEN TARİF EDEMEYİZ'

Bici bicinin yapımında kullanılan ürünlerin doğal ve organik olduğunu belirten Dönmez “İlk başta karpuzumuzu ortadan ikiye kesiyoruz. İçerisine nişastadan kaynattığımız muhallebiyi ve üzerine rendelenmiş buzu döküyoruz. Adana sıcağında karı getiremediğimiz için mecbur olarak buzu kar şeklinde yapıp üzerine dağıtıyor ve pudra şekeri ekliyoruz. Onun üzerine meyve olarak muz, çilek, elma, şeftali gibi çeşitli meyveler ekliyoruz ve sunuma hazır hale getiriyoruz. Bu lezzeti vatandaşlara deneyimlemeden tarif edemeyiz” diye konuştu.

‘GELENEKSEL BİCİ BİCİ LEZZETİMİZİN ÖNÜNE GEÇTİ’

Bibi bici yemeye gelen Hatice Akdoğan ise, “Mükemmel, herkese tavsiye ederim. Mükemmel ve Adana’ya özgü bir tat. Bu lezzeti deneyimlemeden kimse ölmemeli. Karpuzdan ayrı bir tat ve lezzet, farklı bir tat olduğu için deneyimlemelerini isterim” dedi.

Geleneksel lezzet bici bici, karpuzla buluştu: Yoğun talep var 2

‘TADI EFSANE’

Lezzetten çok memnun kaldığını belirten Yaren Deniz Dönmez, “Mükemmel bir lezzeti var. Bu bici biciden sonra diğerlerini yiyemedim diyebilirim. Çok iyi olmuş, ustamızın ellerine sağlık. Çok emeği var, mükemmel görünüşünden belli oluyor. Tadı ise efsane” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Adana
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