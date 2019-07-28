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Asit içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde su zannederek buzdolabındaki asidi içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Asit içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinden Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarını ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray Ziyan adlı çocuk, susayınca buzdolabında bulunan asidi su zannederek içti.

Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuğun ağzından köpük gelmeye başlayınca yakınları tarafından Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalede Miray Ziyan’ın zehirlendiği anlaşıldı. Hayati tehlike kaydıyla ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Zehirlenen Miray Ziyan’ın babası Osman Ziyan ise buzdolabına bu tür zehirli maddelerin konulmaması konusunda aileleri uyararak “Küçük çocuk 5 yaşında ne bilsin. Buzdolabının kapısını açmış ve su zannederek sütün içine katılan asidi içmiş. Biz erken fark ettik. Şu anda kızımın durumu iyi. Lütfen aileler buzdolabına bu tür zehirleyici maddeler koymasın” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
süt asidi buzdolabı

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