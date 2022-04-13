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  4. Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım! "Güneş gibi doğdun günüme"

Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım! "Güneş gibi doğdun günüme"

13.04.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alina Boz Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay, Nursel Köse gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Paramparça dizisinde hayat verdiği Hazal rolüyle adını duyurdu. 24 Nisan 2020'de yayımlanmaya başlayan Aşk 101 dizisiyle ününe ün kattı. Alina Boz'un dekolteli pozuna yorum yağdı.

Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım! "Güneş gibi doğdun günüme"

Rusya doğumlu oyuncu Alina Boz Aşk 101'de canlandırdığı Eda Karacaoğlu karakteri ile birden fazla ödül aldı. Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan Alina Boz sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

ALİNA BOZ'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM

23 yaşındaki Alina Boz Kadir Has Üniversitesinde Tiyatro Bölümü eğitimi aldı. Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz'un dekolteli paylaşımına, "Güneş gibi doğdun günüme" yorumu geldi.

Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım!

Genç oyuncu 2013'te Cesur Hemşire dizisinde Canan rolü ile ekranlara geldi. Sonrasında Paramparça, Kaçma Birader, Bölük, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı yapımlarında rol aldı. Alina Boz'un rol aldığı Paramparça, Aşk 101, Bölük, Elimi Bırakma dizileriye çok sayıda ödülü bulunuyor.

Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım!

Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım!

Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım!

Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım!

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