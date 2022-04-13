Aşk 101'in Eda'sı Alina Boz'dan göğüs dekolteli paylaşım! "Güneş gibi doğdun günüme"

Rusya doğumlu oyuncu Alina Boz Aşk 101'de canlandırdığı Eda Karacaoğlu karakteri ile birden fazla ödül aldı. Maraşlı dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşan Alina Boz sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

ALİNA BOZ'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM

23 yaşındaki Alina Boz Kadir Has Üniversitesinde Tiyatro Bölümü eğitimi aldı. Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz'un dekolteli paylaşımına, "Güneş gibi doğdun günüme" yorumu geldi.

Genç oyuncu 2013'te Cesur Hemşire dizisinde Canan rolü ile ekranlara geldi. Sonrasında Paramparça, Kaçma Birader, Bölük, Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı yapımlarında rol aldı. Alina Boz'un rol aldığı Paramparça, Aşk 101, Bölük, Elimi Bırakma dizileriye çok sayıda ödülü bulunuyor.





