Aşk 102 dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı

Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanıyor.

Başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka'nın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçları açıklanır açıklanmaz ekip çekimleri durdurdu. Koronavirüse yakalanan Kubilay Aka aynı zamanda Çukur dizisinde de rol alıyor.

Twitter'dan açıklama yapan Kubilay Aka ise "Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor" notunu yazdı.

Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor. ???????????? — Kubilay Aka (@kubilayakaa) September 6, 2020

Aşk 102 dizisi, geçtiğimiz sezon Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.



