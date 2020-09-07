MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk 102 dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı

Aşk 102 dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 01:46 | Son Güncelleme

Netflix'in Aşk 102 dizisinin başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı. Dizinin çekimleri durdurulurken Kubilay Aka'dan ise açıklama geldi.

Aşk 102 dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı

Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanıyor.

Başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka'nın da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Test sonuçları açıklanır açıklanmaz ekip çekimleri durdurdu. Koronavirüse yakalanan Kubilay Aka aynı zamanda Çukur dizisinde de rol alıyor.

ask102

Twitter'dan açıklama yapan Kubilay Aka ise "Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor" notunu yazdı.

Aşk 102 dizisi, geçtiğimiz sezon Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven ile Caner Turp evlendiSihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven ile Caner Turp evlendi
Plajda frikik veren Hazal Filiz Küçükköse bakın kim?Plajda frikik veren Hazal Filiz Küçükköse bakın kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım
Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Ülke şokta! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor
Ülke şokta! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Canlı yayını kapattığını zannedince...
Canlı yayını kapattığını zannedince...
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi değişti
Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi değişti
MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte MasterChef Arem Yüce'nin hayat hikayesi
MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte MasterChef Arem Yüce'nin hayat hikayesi
MasterChef'te kim elendi? İşte 6 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven ile Caner Turp evlendi
Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven ile Caner Turp evlendi
Nusret'te rekor ciro! Geliri Lübnan için bağışladı
Nusret'te rekor ciro! Geliri bağışladı
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan Anıtkabir paylaşımları
Geldik Atam. Ne mutlu Türküm diyene
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.