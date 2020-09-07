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  4. Aşk 102 oyuncusu Alina Boz'dan son dakika koronavirüs açıklaması! Alina Boz'un sağlık durumu nasıl?

Aşk 102 oyuncusu Alina Boz'dan son dakika koronavirüs açıklaması! Alina Boz'un sağlık durumu nasıl?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Aşk 102 dizisinde şok üstüne şok yaşandı. Kubilay Aka ve Alina Boz'dan sonra İpek Filiz Yazıcı'nın da virüs kaptığı ortaya Aşk 102 dizisinin çekimleri sırasında koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan son dakika açıklama yaptı.

Aşk 102 oyuncusu Alina Boz'dan son dakika koronavirüs açıklaması! Alina Boz'un sağlık durumu nasıl?

Aşk 102 setinde koronavirüs olan Alina Boz açıklama yaptı.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan ilk isim Kubilay Aka olmuş sonrasında aynı dizide rol aldığı meslektaşı Alina Boz’un da testinin pozitif çıktığı anlaşılmıştı. Alina Boz hakkında çıkan haberler sonrasında durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve şunları söyledi:

Kubilay Aka ve Alina Boz'dan sonra bir şok daha! İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandıKubilay Aka ve Alina Boz'dan sonra bir şok daha! İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı

“Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor.”
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14 günlük ev karantinası başlayan oyuncunun herhangi bir şikayeti şimdilik yok...

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