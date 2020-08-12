Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Mutluluk veren yapımlar...

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Mutluluk veren yapımlar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Derler ki, mutlu aşk yoktur. Eğer aşk acısı çekiyorsanız, bu söze katılacağınızdan eminiz! Aşk acısı nedeniyle hayat olduğundan çok daha kötü görünebilir ama aslında ihtiyacınız olan tek şey kafa dağıtmak. Bunun en eğlenceli yolu da birbirinden sürükleyici ve mutluluk seviyenizi bir anda artıracak dizilerden geçiyor!

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Mutluluk veren yapımlar...

Hiç kimse aşk acısı çekmenin kolay olduğunu söyleyemez fakat kendinizi bu kadar üzmemeniz gerektiğini söyleyenlere kulak vermelisiniz. Romantik şarkıları, dram filmlerini ve izlerken sizi daha da üzen dizileri bir süreliğine rafa kaldırmanızda fayda var. Bu süreçte modunuzu yükselten ve zamanın nasıl akıp gittiğini fark etmemenizi sağlayan diziler izleyerek kendinize gelebilirsiniz.

MUTLULUK VEREN 5 DİZİ

1. Friends

Bir dizi düşünün ki, bitmesinin üzerinden 16 yıl geçmiş olsa bile esprileri bir gün olsun eskimesin. Friends, tüm dünya üzerinde popülerliğini koruyan, gelmiş geçmiş en üstlü sitcom’lardan biri! New York’ta yaşayan 6 arkadaşın birbirinden komik maceralarını ve ilişkilerini konu alan bu diziye mutlaka şans vermelisiniz. Yalnızca birkaç bölüm izledikten sonra bile hayatınızda hiçbir şey aynı olmayacak! Hemen ekleyelim, bu grubun aşk ilişkilerinden öğreneceğiniz çok şey var.

2. Brooklyn Nine - Nine

Dünyanın en komik polis ekibiyle tanışmaya hazır olun! Brooklyn Nine - Nine, bir saniye bile düşmeyen enerjisi ve mükemmel oyuncuları ile son derece sürükleyici. Hem ince esprileri hem de absürt olayları birbirlerine ustalıkla bağlayan bu senaryo modunuzu bir anda yükseltebilen bir etkiye sahip. Karakterler son derece orijinal olduğundan dizinin temposu bir an bile düşmüyor.

3. The Office

Ofis ortamında geçen bir dizi ne kadar komik olabilir, diyorsanız The Office sizi çok şaşırtacak! Michael Scott karakteriyle harikalar yaratan Steve Carell’in baş rolünü oynadığı The Office, kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip. Ekibin birbirlerini sevmiyor gibi görünmesine aldanmayın! Hem mutlu eden hem de güldüren diziler arasında bir numara!

4. Modern Family

Birbirlerine son derece düşkün, geniş bir aile… Oldukça normal görünüyor, öyle değil mi? Fakat ailelerden birinin başı birbirinden yaramaz 3 çocukla dertte. Diğer aile gay bir çift ve evlat edindikleri kızlarını anlatıyor. Son aileyi ise kendinden çok daha genç bir kadınla evlenmiş olan büyükbaba oluşturuyor! Yaşadıkları absürt çekişmelere rağmen günün sonunda her zaman sevgi kazanıyor. Dünyanın en mutluluk verici dizilerinden biri olan Modern Family tam da ihtiyacınız olan şey!

5. The Good Place

Evet, aşk acısı zor. Peki ya ölüp cennete gitseniz ve oraya ait olmadığınızı hissetseniz? Dünyanın en sıra dışı sit-com’larından biri olan The Good Place, rengarenk çekimleri ve müthiş bir hayal gücü gerektiren senaryosuyla sizi yepyeni bir arkadaş grubunun içine sokacak ve hayatınızı yaşarken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair güçlü fikirler sunacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kahve falında göz görmekKahve falında göz görmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Dünyanın en güçlü kadın liderleri! Listede Türkiye'den de bir isim var

Dünyanın en güçlü kadın liderleri! Listede Türkiye'den de bir isim var

Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

İltifat sözleri: Birbirinden güzel iltifat sözleri

İltifat sözleri: Birbirinden güzel iltifat sözleri

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Vajinaplasti işlemi nasıl yapılmaktadır

Vajinaplasti işlemi nasıl yapılmaktadır

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Polisiye, aksiyon, komedi, gençlik...

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Aksiyon,komedi...

Binlerce yılı deviren dünyanın en yaşlı ağaçları! Listede Türkiye'den de ağaç var..

Binlerce yılı deviren dünyanın en yaşlı ağaçları! Listede Türkiye'den de ağaç var..

Hasret sözleri: Buram buram özlem kokan güzel sözler

Hasret sözleri: Buram buram özlem kokan güzel sözler

Ağlatan sözler: Birbirinden dokunaklı sözler

Ağlatan sözler: Birbirinden dokunaklı sözler

Kısa sözler: Hacmi küçük anlamı büyük sözler

Kısa sözler: Hacmi küçük anlamı büyük sözler

Gece sözleri: Gecenin derinliği ile ilgili sözler

Gece sözleri: Gecenin derinliği ile ilgili sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.