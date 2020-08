Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Mutluluk veren yapımlar...

Hiç kimse aşk acısı çekmenin kolay olduğunu söyleyemez fakat kendinizi bu kadar üzmemeniz gerektiğini söyleyenlere kulak vermelisiniz. Romantik şarkıları, dram filmlerini ve izlerken sizi daha da üzen dizileri bir süreliğine rafa kaldırmanızda fayda var. Bu süreçte modunuzu yükselten ve zamanın nasıl akıp gittiğini fark etmemenizi sağlayan diziler izleyerek kendinize gelebilirsiniz.

MUTLULUK VEREN 5 DİZİ

1. Friends

Bir dizi düşünün ki, bitmesinin üzerinden 16 yıl geçmiş olsa bile esprileri bir gün olsun eskimesin. Friends, tüm dünya üzerinde popülerliğini koruyan, gelmiş geçmiş en üstlü sitcom’lardan biri! New York’ta yaşayan 6 arkadaşın birbirinden komik maceralarını ve ilişkilerini konu alan bu diziye mutlaka şans vermelisiniz. Yalnızca birkaç bölüm izledikten sonra bile hayatınızda hiçbir şey aynı olmayacak! Hemen ekleyelim, bu grubun aşk ilişkilerinden öğreneceğiniz çok şey var.

2. Brooklyn Nine - Nine

Dünyanın en komik polis ekibiyle tanışmaya hazır olun! Brooklyn Nine - Nine, bir saniye bile düşmeyen enerjisi ve mükemmel oyuncuları ile son derece sürükleyici. Hem ince esprileri hem de absürt olayları birbirlerine ustalıkla bağlayan bu senaryo modunuzu bir anda yükseltebilen bir etkiye sahip. Karakterler son derece orijinal olduğundan dizinin temposu bir an bile düşmüyor.