Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Mutluluk veren yapımlar...

Hiç kimse aşk acısı çekmenin kolay olduğunu söyleyemez fakat kendinizi bu kadar üzmemeniz gerektiğini söyleyenlere kulak vermelisiniz. Romantik şarkıları, dram filmlerini ve izlerken sizi daha da üzen dizileri bir süreliğine rafa kaldırmanızda fayda var. Bu süreçte modunuzu yükselten ve zamanın nasıl akıp gittiğini fark etmemenizi sağlayan diziler izleyerek kendinize gelebilirsiniz.
MUTLULUK VEREN 5 DİZİ
1. Friends
Bir dizi düşünün ki, bitmesinin üzerinden 16 yıl geçmiş olsa bile esprileri bir gün olsun eskimesin. Friends, tüm dünya üzerinde popülerliğini koruyan, gelmiş geçmiş en üstlü sitcom’lardan biri! New York’ta yaşayan 6 arkadaşın birbirinden komik maceralarını ve ilişkilerini konu alan bu diziye mutlaka şans vermelisiniz. Yalnızca birkaç bölüm izledikten sonra bile hayatınızda hiçbir şey aynı olmayacak! Hemen ekleyelim, bu grubun aşk ilişkilerinden öğreneceğiniz çok şey var.
2. Brooklyn Nine - Nine
Dünyanın en komik polis ekibiyle tanışmaya hazır olun! Brooklyn Nine - Nine, bir saniye bile düşmeyen enerjisi ve mükemmel oyuncuları ile son derece sürükleyici. Hem ince esprileri hem de absürt olayları birbirlerine ustalıkla bağlayan bu senaryo modunuzu bir anda yükseltebilen bir etkiye sahip. Karakterler son derece orijinal olduğundan dizinin temposu bir an bile düşmüyor.
3. The Office
Ofis ortamında geçen bir dizi ne kadar komik olabilir, diyorsanız The Office sizi çok şaşırtacak! Michael Scott karakteriyle harikalar yaratan Steve Carell’in baş rolünü oynadığı The Office, kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip. Ekibin birbirlerini sevmiyor gibi görünmesine aldanmayın! Hem mutlu eden hem de güldüren diziler arasında bir numara!
4. Modern Family
Birbirlerine son derece düşkün, geniş bir aile… Oldukça normal görünüyor, öyle değil mi? Fakat ailelerden birinin başı birbirinden yaramaz 3 çocukla dertte. Diğer aile gay bir çift ve evlat edindikleri kızlarını anlatıyor. Son aileyi ise kendinden çok daha genç bir kadınla evlenmiş olan büyükbaba oluşturuyor! Yaşadıkları absürt çekişmelere rağmen günün sonunda her zaman sevgi kazanıyor. Dünyanın en mutluluk verici dizilerinden biri olan Modern Family tam da ihtiyacınız olan şey!
5. The Good Place
Evet, aşk acısı zor. Peki ya ölüp cennete gitseniz ve oraya ait olmadığınızı hissetseniz? Dünyanın en sıra dışı sit-com’larından biri olan The Good Place, rengarenk çekimleri ve müthiş bir hayal gücü gerektiren senaryosuyla sizi yepyeni bir arkadaş grubunun içine sokacak ve hayatınızı yaşarken nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair güçlü fikirler sunacak.
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