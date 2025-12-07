Aldığı bahçeli ev hayatını kabusa çevirdi! 10 yıl sonra ortaya çıkıp her yeri kapladı

İngiltere’nin Ramsgate kentinde yaşayan Michael McEvoy (64), 10 yıl önce satın aldığı evin bahçesinde bulunan bambunun bu yaz aniden kontrolden çıkmasıyla büyük bir sorunla karşılaştı. Sıcak havaların etkisiyle hızla büyüyen bambu, komşuların bahçesine ve beton yoluna kadar yayıldı.

BETONUN ALTINDAN ORTAYA ÇIKTI

McEvoy, bitkinin yayılmasını fark ettiğinde iş işten geçmişti. Bambu, çiftin kulübesinin altına kadar girerek yapının içine bile kök salmıştı. Kulübe ve beton zemin kaldırılınca kalın bambu kökleri ortaya çıktı. Bitki, iki farklı komşu bahçesine de ilerlemişti.

BİNLERCE STERLİNLİK MASRAF

McEvoy, profesyonel bir ekiple bambuyu temizlettiğini ve maliyetin binlerce sterlini bulduğunu söyledi. Ayrıca olası yeniden çıkma ihtimaline karşı 5 yıllık sigorta yaptırdı