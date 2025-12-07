Mynet Trend

Aldığı bahçeli ev hayatını kabusa çevirdi! 10 yıl sonra ortaya çıkıp her yeri kapladı

Bahçedeki masum görünen bambu, kısa sürede kabusa dönüştü. Kontrolden çıkan kökler komşu bahçelerine kadar ilerleyince McEvoy, sorunu çözmek için binlerce sterlin harcamak zorunda kaldı.

Aldığı bahçeli ev hayatını kabusa çevirdi! 10 yıl sonra ortaya çıkıp her yeri kapladı
Çiğdem Sevinç

İngiltere’nin Ramsgate kentinde yaşayan Michael McEvoy (64), 10 yıl önce satın aldığı evin bahçesinde bulunan bambunun bu yaz aniden kontrolden çıkmasıyla büyük bir sorunla karşılaştı. Sıcak havaların etkisiyle hızla büyüyen bambu, komşuların bahçesine ve beton yoluna kadar yayıldı.

Aldığı bahçeli ev hayatını kabusa çevirdi! 10 yıl sonra ortaya çıkıp her yeri kapladı 1

BETONUN ALTINDAN ORTAYA ÇIKTI

McEvoy, bitkinin yayılmasını fark ettiğinde iş işten geçmişti. Bambu, çiftin kulübesinin altına kadar girerek yapının içine bile kök salmıştı. Kulübe ve beton zemin kaldırılınca kalın bambu kökleri ortaya çıktı. Bitki, iki farklı komşu bahçesine de ilerlemişti.

Aldığı bahçeli ev hayatını kabusa çevirdi! 10 yıl sonra ortaya çıkıp her yeri kapladı 2

BİNLERCE STERLİNLİK MASRAF

McEvoy, profesyonel bir ekiple bambuyu temizlettiğini ve maliyetin binlerce sterlini bulduğunu söyledi. Ayrıca olası yeniden çıkma ihtimaline karşı 5 yıllık sigorta yaptırdı

Aldığı bahçeli ev hayatını kabusa çevirdi! 10 yıl sonra ortaya çıkıp her yeri kapladı 3

