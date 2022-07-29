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Aşk Adası'na katılan Türk oyuncu Ekin Su'nun mesajları ifşa oldu! "Kazanmak için..."

29.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan Love Island'a (Aşk Adası) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüoğlu yarışmadaki rahat hareketleriyle gündeme geliyor. Son olarak cinsel ilişki itirafında bulunan Türk oyuncunun mesajları ortaya çıktı. Her fırsatta aşk aradığını söyleyen Ekin Su'nun mesajlarda para ödülünü kazanmak için her şeyini yapacağını söylemesi seyircileri ikiye böldü.

Aşk Adası'na katılan Türk oyuncu Ekin Su'nun mesajları ifşa oldu! "Kazanmak için..."

Geçtiğimiz hafta, katıldığı Love Island yarışmasında bir erkek yarışmacıyla yorgan altında cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Ekin-Su Cülcüoğlu yine gündemde... Adaya sık sık aradığı aşkı bulmak için geldiğini söyleyen oyuncunun eski mesajları ortaya çıktı.

The Sun'un iddiasına göre; Ekin-Su Cülcüoğlu adada para ödülünü kazanmak için her şeyi yapabileceğini söyledi. Yarışmacı arkadaşına Günün sonunda bu bir yarışma, iş. Eğer gerkiyorsa, baştan çıkarırım" dedi.

Ekran Alıntısı

Davide ile adada aşk yaşayan Ekin Su'nun bu sözleri seyircileri ikiye böldü.

Love Island’a katılmıştı! Ekin Su yorganın altında ne yaptığını itiraf ettiLove Island’a katılmıştı! Ekin Su yorganın altında ne yaptığını itiraf etti

Kimi yarışmacının bu sözlerinin eski olduğunun ve önemi kalmadığını söylerken kimi ise Ekin Su'nun parayı kazanmak için rol yaptığını düşünüyor.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (29.07.2022)

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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