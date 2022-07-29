Aşk Adası'na katılan Türk oyuncu Ekin Su'nun mesajları ifşa oldu! "Kazanmak için..."

Geçtiğimiz hafta, katıldığı Love Island yarışmasında bir erkek yarışmacıyla yorgan altında cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Ekin-Su Cülcüoğlu yine gündemde... Adaya sık sık aradığı aşkı bulmak için geldiğini söyleyen oyuncunun eski mesajları ortaya çıktı.

The Sun'un iddiasına göre; Ekin-Su Cülcüoğlu adada para ödülünü kazanmak için her şeyi yapabileceğini söyledi. Yarışmacı arkadaşına Günün sonunda bu bir yarışma, iş. Eğer gerkiyorsa, baştan çıkarırım" dedi.

Davide ile adada aşk yaşayan Ekin Su'nun bu sözleri seyircileri ikiye böldü.

Kimi yarışmacının bu sözlerinin eski olduğunun ve önemi kalmadığını söylerken kimi ise Ekin Su'nun parayı kazanmak için rol yaptığını düşünüyor.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (29.07.2022)

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