Love Island’a katılmıştı! Ekin Su yorganın altında ne yaptığını itiraf etti

Daha önce pek çok kez müstehcen görüntülerle gündeme gelen Love Island'da olaylar bitmiyor. Aşk, entrika ve cinselliğin eksik olmadığı ada, kapalı kapılar ardında gerçekleşen olaylarla da çok konuşuluyor.

27 yaşındaki İngiliz-Türk oyuncu Ekin-Su Cülcüoğlu, Love Island’ın yayınlanan son bölümünde kızlarla terasta otururken bir itirafta bulundu.

Ekin Su, yine şov programının katılımcılarından Davide Sanclimenti ile cinsel ilişkiye girdiğini oldukça farklı bir şekilde ifade etti.

ÜSTÜ KAPALI İTİRAF

Kızlar, hep beraber terasta otururken, Gemma Owen, “Ekin, dün gece Davide ve sen yataktayken neler oldu?” dedi. Gülümseyen Ekin-Su, “Kesinlikle hiçbir şey” yanıtını verdi.

Kızlar şaka yollu olarak “yalancı” deyince, Ekin Su, “Bir şeye fön çektim. Tam 10 saniyede kurudu” diye ekledi.

Güzel oyuncunun bu açıklaması hem arkadaşları arasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



