MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Adası'nın ünlü sunucusu Caroline Flack intiharı sonrası şoke eden detaylar

Aşk Adası'nın ünlü sunucusu Caroline Flack intiharı sonrası şoke eden detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 10:13 | Son Güncelleme

İngiltere’de milyonlarca kişinin izlediği Love Island programını sunan Carolina Flack, Londra’daki dairesinde ölü bulundu. Carolina Flack'in intiharı sonrası şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Aşk Adası'nın ünlü sunucusu Caroline Flack intiharı sonrası şoke eden detaylar

İngiltere’nin en ünlü çöpçatanlık yarışması ‘Love Island’ (Aşk Adası), 5 yıldır ekran yüzü Caroline Flack (40) tarafından sunuluyordu. Özel hayatındaki çalkantılarla sık sık gündeme gelen Flack, iki ay önce sevgilisi Lewis Burton (27) ile kavga etmişti. Sevgilisinin başında lamba kırdığı iddiası üzerine dava açılmıştı.

İŞİNDEN KOVULDU

Burton, şikayetini geri çekmişti ancak ikilinin soruşturma kapsamında iletişim kurması yasaklanmıştı. Bu gelişme üzerine Flack işinden kovulmuştu. Kariyerinin sonunageldiğini düşünerek bunalıma giren Flack’in 4 Mart’taki duruşması yaklaştıkça gerilimi artıyordu. Yanına onun için endişelenen bir arkadaşı taşındı.

1

Arkadaşı önceki gün öğle saatlerinde markete çıktı. Döndüğünde kapı açılmayınca endişelendi. Flack’in babasından yardım istedi. Babası ve arkadaşı eve girebildiğinde çok geçti. Caroline Flack ölmüştü.

2

İntihar ettiği belirlenen Flack’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Lewis Burton, yaşadığı üzüntüyü, “Kalbim acıyor” diyerek anlatabildi. Flack’in intiharı sonrası davayı yürüten savcılığa tepki yağdı. Savcılık, “Ortada şikayet yokken çok ünlü olduğu için Caroline’in davasını şova çevirmekle” suçlanıyor.

ÖLMEDEN ÖNCE BAKIN NE YAZMIŞ!

Flack’in ölmeden önce Twitter’daki son paylaşımı “Eğer depresyonla mücadele ediyorsanız lütfen ama lütfen derdinizi birileriyle paylaşın” oldu.

3

Ünlü sunucu ile ilgili bir diğer iddia ise ülkeyi şoke etti. Depresyondaki ünlü sunucunun intihar etmeden bir gün önce polise hayatına son vereceğini söylediği konuşuluyor. Zor günler geçiren ve duruşma yüzünden gerilen Flack'in intiharından kısa süre önce sağlık görevlileri Flack'i evinde kontrol etti ve durumu iyi olduğu için hastaneye kaldırmadı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Ünlü oyuncu Survivor'a damga vurdu!Ünlü oyuncu Survivor'a damga vurdu!
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Caroline Flack, Caroline Flack ölümü,

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Jennifer Lopez bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Esad rejimi, Halep’in kontrolünü ele geçirdi

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninden kötü haber

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkçe dersi verince gündem oldu

Türkçe dersi verince gündem oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Gözaltına alınmıştı! 'Psikolojik şiddet gördüm'

Gözaltına alınmıştı! 'Psikolojik şiddet gördüm'

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Martin Freeman itiraf etti: İki kez tokat attım

Şaşırtan itiraf: İki kez tokat attım

Demet Akalın Alişan'ın oğlunun dadısına tektaş aldı

Akalın, Alişan'ın oğlunu ayrı dadısına ayrı hediye taktı

Prens Harry ve Meghan Markle valizlerini kendi taşıdı

Valizlerini kendileri taşıdı

Kelime Oyunu’nda ilginç anlar! 'Sakın ha!'

Yarışmacıyı 'Sakın ha' diyerek uyardı!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 2. soruda elendi

Programa damga vurdu! 2. soruda elendi

Serdar Ortaç: Jinekolog değilim, göbek hastasıyım

'Jinekolog değilim göbek hastasıyım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.