Aşk Adası'nın ünlü sunucusu Caroline Flack intiharı sonrası şoke eden detaylar

İngiltere’nin en ünlü çöpçatanlık yarışması ‘Love Island’ (Aşk Adası), 5 yıldır ekran yüzü Caroline Flack (40) tarafından sunuluyordu. Özel hayatındaki çalkantılarla sık sık gündeme gelen Flack, iki ay önce sevgilisi Lewis Burton (27) ile kavga etmişti. Sevgilisinin başında lamba kırdığı iddiası üzerine dava açılmıştı.
Burton, şikayetini geri çekmişti ancak ikilinin soruşturma kapsamında iletişim kurması yasaklanmıştı. Bu gelişme üzerine Flack işinden kovulmuştu. Kariyerinin sonunageldiğini düşünerek bunalıma giren Flack’in 4 Mart’taki duruşması yaklaştıkça gerilimi artıyordu. Yanına onun için endişelenen bir arkadaşı taşındı.
Arkadaşı önceki gün öğle saatlerinde markete çıktı. Döndüğünde kapı açılmayınca endişelendi. Flack’in babasından yardım istedi. Babası ve arkadaşı eve girebildiğinde çok geçti. Caroline Flack ölmüştü.
İntihar ettiği belirlenen Flack’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Lewis Burton, yaşadığı üzüntüyü, “Kalbim acıyor” diyerek anlatabildi. Flack’in intiharı sonrası davayı yürüten savcılığa tepki yağdı. Savcılık, “Ortada şikayet yokken çok ünlü olduğu için Caroline’in davasını şova çevirmekle” suçlanıyor.
Flack’in ölmeden önce Twitter’daki son paylaşımı “Eğer depresyonla mücadele ediyorsanız lütfen ama lütfen derdinizi birileriyle paylaşın” oldu.
Ünlü sunucu ile ilgili bir diğer iddia ise ülkeyi şoke etti. Depresyondaki ünlü sunucunun intihar etmeden bir gün önce polise hayatına son vereceğini söylediği konuşuluyor. Zor günler geçiren ve duruşma yüzünden gerilen Flack'in intiharından kısa süre önce sağlık görevlileri Flack'i evinde kontrol etti ve durumu iyi olduğu için hastaneye kaldırmadı.
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