Aşk Ağlatır dizisine beş yeni oyuncu! Aşk Ağlatır ne zaman başlıyor?

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynayacağı Aşk Ağlatır'ın oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Yeni sezonun iddialı dizilerinden olan Aşk Ağlatır'ın kadrosuna, son olarak Bartu Ben dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkan Sezin Bozacı, tiyatro sanatçısı Mutlunur Lafçı, son olarak Sen Sağ Ben Selamet filmide rol alan Hasan Küçükçetin, Deniz Altan ve Gülçin Güvenç dahil oldu.

Dizide Pelin Öztekin, Laçin Ceylan, Durul Bazan, Yağız Can Konyalı ve Oktay Çubuk da rol alacak. Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun uyarlandığı Aşk Ağlatır Eylül ayında Show TV’de yayınlanmaya başlayacak.

AŞK AĞLATIR GENEL KONUSU NEDİR?

Show TV'de yayınlanacak, sezonun iddialı işlerinden biri olan dizide; taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor. Deniz Can Aktaş yeni dizide 20 yaşında, çalışmak için İstanbul’a gelmek zorunda kalan, hayatın zorluklarıyla kavrulmuş buna rağmen derinde bir yerde bir gün her şeyi değiştirebileceğini, şansın ona da gülebileceğini düşünen umut dolu “Yusuf” karakterini canlandırırken Hafsanur Sancaktutan, çevresinin bütün baskısına rağmen içindeki yaşama sevincini korumayı başarmış, iyilik dolu “Ada” karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Hayat dört bir yandan Ada ve Yusuf’un aralarına beton duvarlar gibi girerken aşk da beton çatlaklarında yeşeren çiçekler gibi yine de boy vermeye devam edecek.



