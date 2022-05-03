Aşk Bu Mu filmi konusu nedir? Aşk Bu Mu oyuncuları kimlerdir? Aşk Bu Mu filmi hangi kanalda yayınlanacak?

Aşk Bu Mu filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Aşk Bu Mu filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Romantik komedi türünde olan, başrollerini Kubilay Aka ve Afra Saraçoğulu’nun üstlendiği Aşk Bu Mu filmi Umut ve Gülüm'ün aşk hikayesini anlatıyor. İşte Aşk Bu Mu filminin oyuncularına, konusuna ve nerede çekildiğine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

AŞK BU MU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Umut, çocukluğundan beri hırsızlık yapmaktadır. Umut, hayatının fırsatını yakalayıp köşeyi dönmenin hayalini kurar. Fakat ne hayallerine kavuşabilir ne de sürekli aradığı ailesine ulaşabilir. Genç bir kadın olan Gülüm ise hayallerine bir adım uzaklıktadır. Okulunu başarıyla bitiren Gülüm'ün hayatında hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat bir gün genç kızın tüm hayatı kararır. Gülsüm'de karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıkar ve nakil gerçekleşmezse ölecektir. Tam da bu süreçte Umut ile Gülüm'ün yolları kesişir. Genç adamın yıllardır beklediği fırsat tam da ayağına gelmiştir. Ancak bu durum sandığı kadar kolay değildir. Kendisini zor durumların içerisinde bulan Umut, bedeli ağır olan bir karar vermek zorunda kalır. Peki aşk her şeyin üstesinden gelmeye yeterli midir?

AŞK BU MU OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka

Afra Saraçoğlu

Salih Kalyon

Şerif Erol

Tanju Tuncer

Sadi Celil Cengiz

Evrim Doğan

Cemil Şahin

Uğurtan Sayıner

Arda Kalaycı

Eslem Akar

AŞK BU MU NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Bu Mu filminin İstanbul'da çekim yaptığı biliniyor. Dizinin fragmanında yer alan araçların 34 plaka olduğu görülüyor.

AŞK BU MU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Aşk Bu Mu filmi Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ATV ekranlarına gelecek. Merakla beklenen film saat 20.00'da yayınlanacak.

