Aşk-ı Memnu'da Behlül rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti! Herkes Çağlar Ertuğrul olacak sanıyordu ama...

Aşk-ı Memnu filminin yeni Behlül'ünün Çağlar Ertuğrul olacağı söylentileri dolaşsa da, kulislerde farklı bir isim konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Sinan Koloğlu, Aşk-ı Memnu filminde Behlül karakterini oynaması için Boran Kuzum'a teklif gittiğini öne sürdü.

Matmazel karakteri için ise Ebru Özkan'ın birinci seçenek olduğu konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu'nun yeni Nihal'i Helin Kandemir olmuştu.

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan yapılan eleştirilere ''Acılara yürüyor korkmuyorum'' sözleriyle yanıt vermişti. Beren Saat ise Aşk-ı Memnu filmi hakkındaki soruları yanıtlamamayı tercih etti.

