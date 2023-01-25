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Aşk-ı Memnu'da Behlül rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti! Herkes Çağlar Ertuğrul olacak sanıyordu ama...

25.01.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ziya Uşaklıgil'in üçüncü kez ekrana gelecek olan unutulmaz eseri Aşk-ı Memnu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bihter'in büyük aşkı Behlül'e hayat vermesi için bakın kime teklif gitti.

Aşk-ı Memnu'da Behlül rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti! Herkes Çağlar Ertuğrul olacak sanıyordu ama...

Aşk-ı Memnu filminin yeni Behlül'ünün Çağlar Ertuğrul olacağı söylentileri dolaşsa da, kulislerde farklı bir isim konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Sinan Koloğlu, Aşk-ı Memnu filminde Behlül karakterini oynaması için Boran Kuzum'a teklif gittiğini öne sürdü.

Aşk-ı Memnu'da Behlül rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti! Herkes Çağlar Ertuğrul olacak sanıyordu ama...

Matmazel karakteri için ise Ebru Özkan'ın birinci seçenek olduğu konuşuluyor.

Aşk-ı Memnu'da Behlül rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti! Herkes Çağlar Ertuğrul olacak sanıyordu ama...

Aşk-ı Memnu'nun yeni Nihal'i Helin Kandemir olmuştu.

Aşk-ı Memnu'da Behlül rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti! Herkes Çağlar Ertuğrul olacak sanıyordu ama...

Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan yapılan eleştirilere ''Acılara yürüyor korkmuyorum'' sözleriyle yanıt vermişti. Beren Saat ise Aşk-ı Memnu filmi hakkındaki soruları yanıtlamamayı tercih etti.

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Aşk-ı Memnu dizisi Beren Saat sinan ele karakteri

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