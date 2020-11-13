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Aşk-ı Memnu dizisinin Nihal’i Hazal Kaya ve Cemile’si Pelin Ermiş yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

13.11.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Aşk-ı Memnu dizisinin Nihal’i Hazal Kaya ve Cemile’si Pelin Ermiş yıllar sonra yeniden bir araya geldi!

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Aşk-ı Memnu’nun güzel oyuncuları 12 yılın ardından yeniden bir araya geldi. Dizinin sevilen oyuncuları Hazal Kaya ve Pelin Ermiş’in seneler sonraki karesi hayranlarını mutlu etti.

2008-2009 yılları arasında çekilen Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol alan Hazal Kaya ve Pelin Ermiş, Adını Feriha Koydum projesi içinde beraber kamera karşısına geçmişti. Koronavirüs pandemisi boyunca dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih eden Pelin Ermiş adeta inzivaya çekilmişti. Hayranlarının özlediği güzel oyuncu eski rol arkadaşı Hazal Kaya’nın paylaşımında ortaya çıktı. İkilinin yıllar içinde yaşadıkları değişim görenleri şoke etti.

SÜRPRİZ BULUŞMA

hazal kaya

‘Benden Ne Olur’ sinema filminin çekimleri biten güzel oyuncu Hazal Kaya, vizyon tarihi için gün sayıyor. Çekim aşaması sona eren sinema filminin heyecanını Hazal Kaya yakın arkadaşları Pelin Ermiş ve Şükran Ovalı ile birlikte paylaştı. Ünlü isimlerin buluşmasında çekilen kareyi Hazal Kaya sosyal medya hesabından yayınladı. Kaya’nın gönderisinde ünlü oyuncuların yıllar içinde yaşadıkları değişimleri dikkatleri çekti.

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