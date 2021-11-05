Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut, Aziz’le ekrana döndü: Yine imkansızın peşindi

Başarılı oyuncu Baran Akbulut, Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi ile ekranlara dönerken dizideki rolü, Aşk-ı Memnu’daki karakter Beşir’i hatırlattı. Baran Akbulut, sezona iddialı bir giriş yapan dizide Galip Bey’in yanında kalfa başı olarak çalışan Mustafa’yı canlandırıyor.

Aşkı Memnu dizisinden sonra Kuzgun, Yedi Güzel Adam ve Aşkın Yolculuğu Yunus Emre gibi sevilen yapımlarda rol alan Baran Akbulut’un Cem Yılmaz’ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisinde rol alacağı konuşulmuştu.

Başrolünü Murat Yıldırım’ın üstlendiği ve 1930’lu yıllarda geçen Aziz dizisinde Mustafa karakterine hayat veren Baran Akbulut’un canlandığı karakterin hikayesini öğrenenler ise, “Beşir yine imkansızın peşinde!” dedi.

Baran Akbulut, Aşkı Memnu dizisinde Adnan Bey’in konağında işine ve patronuna sadık bir çalışandı. Çalışkanlığı ve efendiliği ile kendini sevdiren Beşir bir yandan da patronunun kızı Nihal’e sırılsıklam aşıktı. Elbette ki bu da imkansız bir aşktı. Aziz dizisinde ise; Mustafa (Baran Akbulut), yanında çalıştığı Galip Payidar’ın kızına aşık.

BARAN AKBULUT’UN AZİZ DİZİSİNDE CANLANDIRDIĞI MUSTAFA KARAKTERİ

Ben Mustafa… Beşi bi yerde derler bana. Eş dost oğlanlar yüzünden taktılar bu adı… Allah uzun ömür versin beş evladım var. Hanımım erkenden göçüp gidince biz altı erkek kalıverdik bir anda ortalıkta. Allah var, etraftan çok dediler seni helal süt emmiş biriyle baş göz edelim diye amma benim içime sinmedi. Gönlüme sığmadı dedikleri. Ben kendim bakarım evlatlarıma dedim. Hep çalıştım didindim. Sonunda Galip beyin yanında kalfa başı oldum. Lakin hiç ummadık bir şey oldu. Galip Bey’in kızı Maksude’ye gönül verdim. Gönlüme; “yahu dedim sen kim koskoca bey kızı kim, yapma etme, yanarsın” dedim amma yok laf dinletemedim. Maksude’yle hislerimiz karşılıklı lakin bu sevdanın sonu yok. Onun gibi Bey kızını yakıştırıp da koyarlar mı yanıma?

