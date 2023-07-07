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Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya o yorumu affetmedi! ''Onurum zedelendi''

07.07.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bülent karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve son olarak Survivor yarışmasıyla ekrana gelen Batuhan Karacakaya, sosyal medyada yapılan eleştirilere karşı harekete geçti. Kendisine yapılan yorumlardan rahatsız olan oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bülent karakteriyle hafızalarımıza kazınan Batuhan Karacaya son olarak Survivor yarışmasıyla ekrana gelmişti.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Karacaya, sosyal medyada yapılan eleştirilere karşı harekete geçti. Ünlü isim, sosyal medyada içerisinde 'Perukhan' geçen hakaret içerikli paylaşımın sahibini affetmedi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Batuhan Karacakaya SURVİVOR

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; psikolojik şiddet gördüğünü, toplumda yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek asılsız paylaşımlarla karşı karşıya olduğunu belirten Karacakaya, onur ve şerefinin zedelendiğini söyledi.

Batuhan Karacakaya 3

Oyuncu, paylaşımı yapan kişinin tespit edilmesini ve hakaret suçundan dava açılmasını talep etti. Savcılık konu hakkında soruşturma başlattı.

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