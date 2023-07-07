Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya o yorumu affetmedi! ''Onurum zedelendi''

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bülent karakteriyle hafızalarımıza kazınan Batuhan Karacaya son olarak Survivor yarışmasıyla ekrana gelmişti.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Karacaya, sosyal medyada yapılan eleştirilere karşı harekete geçti. Ünlü isim, sosyal medyada içerisinde 'Perukhan' geçen hakaret içerikli paylaşımın sahibini affetmedi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; psikolojik şiddet gördüğünü, toplumda yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek asılsız paylaşımlarla karşı karşıya olduğunu belirten Karacakaya, onur ve şerefinin zedelendiğini söyledi.

Oyuncu, paylaşımı yapan kişinin tespit edilmesini ve hakaret suçundan dava açılmasını talep etti. Savcılık konu hakkında soruşturma başlattı.