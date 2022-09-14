Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi! "Şimdi Beşir düşünsün"

Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerdeki rolleriyle akıllara kazınan Pelin Ermiş, son zamanlarda cesur pozlarıyla sosyal medyada konuşuluyor. Ermiş bu defa son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ

Pelin Ermiş fileli çorabıyla poz verdi.

Bu pozuyla dikkat çeken Ermiş'e, "Şimdi Beşir düşünsün", "Beyaz kuğum benim" gibi yorumlar geldi.

Pelin Ermiş, son haliyle bir dönem uzunca konuşulmuştu.

Tiyatro mezunu olan Ermiş, ilk defa 2016'da Şöhret Okulu isimli diziyle ekranlara geldi.

İşte sosyal medya pozlarının bazıları...





