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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi! "Şimdi Beşir düşünsün"

14.09.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş yıllara meydan okuyor. 40 yaşındaki Ermiş, iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi! "Şimdi Beşir düşünsün"

Aşk-ı Memnu ve Adını Feriha Koydum gibi dizilerdeki rolleriyle akıllara kazınan Pelin Ermiş, son zamanlarda cesur pozlarıyla sosyal medyada konuşuluyor. Ermiş bu defa son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

FİLELİ ÇORABIYLA POZ VERDİ

Pelin Ermiş fileli çorabıyla poz verdi.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Bu pozuyla dikkat çeken Ermiş'e, "Şimdi Beşir düşünsün", "Beyaz kuğum benim" gibi yorumlar geldi.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Pelin Ermiş, son haliyle bir dönem uzunca konuşulmuştu.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Tiyatro mezunu olan Ermiş, ilk defa 2016'da Şöhret Okulu isimli diziyle ekranlara geldi.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

İşte sosyal medya pozlarının bazıları...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

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