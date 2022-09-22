Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper mini elbisesiyle poz verdi! Deniz kenarından paylaştı

Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren ve Adını Feriha Koydum dizisinde de rol alan Pelin Ermiş, son dönemde cesur pozlarıyla sosyal medyada konuşuluyor. Ermiş bu defa mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

AŞK-I MEMNU'NUN CEMİLE'Sİ MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Tiyatro mezunu olan Ermiş, ilk kez 2016'da Şöhret Okulu isimli diziyle ekranlarda yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde file çoraplı pozuyla dikkat çeken Ermiş'e, "Şimdi Beşir düşünsün", "Beyaz kuğum benim" gibi yorumlar yapılmıştı.

Ermiş, bu kez deniz kenarında mini elbisesiyle poz verdi.

İşte Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



