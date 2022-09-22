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  4. Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper mini elbisesiyle poz verdi! Deniz kenarından paylaştı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper mini elbisesiyle poz verdi! Deniz kenarından paylaştı

22.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların unutulmaz yapımlarında Aşk-ı Memnu dizisinin Cemile'si Pelin Ermiş, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. 40 yaşındaki Ermiş, son olarak fileli etekli pozuyla gündeme gelmişti. Ünlü isim bu kez süper mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş süper mini elbisesiyle poz verdi! Deniz kenarından paylaştı

Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren ve Adını Feriha Koydum dizisinde de rol alan Pelin Ermiş, son dönemde cesur pozlarıyla sosyal medyada konuşuluyor. Ermiş bu defa mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

AŞK-I MEMNU'NUN CEMİLE'Sİ MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Tiyatro mezunu olan Ermiş, ilk kez 2016'da Şöhret Okulu isimli diziyle ekranlarda yer almıştı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde file çoraplı pozuyla dikkat çeken Ermiş'e, "Şimdi Beşir düşünsün", "Beyaz kuğum benim" gibi yorumlar yapılmıştı.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Ermiş, bu kez deniz kenarında mini elbisesiyle poz verdi.

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

İşte Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş fileli çorabıyla mini etekli poz verdi!

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