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Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan bambaşka biri oldu! Yeni tarzı olay

08.10.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde 'Katya' karakterine hayat evren Ufuk Kaplan, yeni imajıyla şaşırttı.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan bambaşka biri oldu! Yeni tarzı olay

Bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinde 'Katya' rolüyle tanına Ufuk Kaplan, kızıl saçlarına veda etti. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kaplan'ın değişimi şaşkınlık yarattı. İşte Ufuk Kaplan'ın son hali:

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı tanınmaz halde! Bambaşka biri

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı tanınmaz halde! Bambaşka biri

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı tanınmaz halde! Bambaşka biri

UFUK KAPLAN KİMDİR?

Ufuk Kaplan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yalovalı olan oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Kaplan, bugüne kadar birçok sinema ve dizide rol aldı. Oyuncunun geniş kitlelerce tanınması, Aşk-ı Memnu dizisiyle oldu.

Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan bambaşka biri oldu! Yeni tarzı olay

UFUK KAPLAN'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 – En Son Babalar Duyar
2002 – Sırlar Dünyası – Sır Kapısı
2004 – 2005 – Büyük Buluşma
2005 – Beşinci Boyut
2005 – Tadımız Kaçmasın
2006 – Yağmurdan Sonra
2007 – Suna
2007 – Doktorlar
2008 – Aşk-ı Memnu
2010 – Albatrosun Yolculuğu
2011 – Nuri
2011 – Yaseminli Yuva
2011 – Kirli Oyunlar
2013 – Bizim Okul
2013 – Hayat Dediğin
2014 – Gölgedekiler
2016 – Berzan: İn Alemi
2017 – Payitaht Abdülhamid
2018 – Öğrenci Kafası: Soygun


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Halit Ziya Uşaklıgil
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