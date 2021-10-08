Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan bambaşka biri oldu! Yeni tarzı olay

Bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinde 'Katya' rolüyle tanına Ufuk Kaplan, kızıl saçlarına veda etti. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kaplan'ın değişimi şaşkınlık yarattı. İşte Ufuk Kaplan'ın son hali:

UFUK KAPLAN KİMDİR?

Ufuk Kaplan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yalovalı olan oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Kaplan, bugüne kadar birçok sinema ve dizide rol aldı. Oyuncunun geniş kitlelerce tanınması, Aşk-ı Memnu dizisiyle oldu.

UFUK KAPLAN'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 – En Son Babalar Duyar

2002 – Sırlar Dünyası – Sır Kapısı

2004 – 2005 – Büyük Buluşma

2005 – Beşinci Boyut

2005 – Tadımız Kaçmasın

2006 – Yağmurdan Sonra

2007 – Suna

2007 – Doktorlar

2008 – Aşk-ı Memnu

2010 – Albatrosun Yolculuğu

2011 – Nuri

2011 – Yaseminli Yuva

2011 – Kirli Oyunlar

2013 – Bizim Okul

2013 – Hayat Dediğin

2014 – Gölgedekiler

2016 – Berzan: İn Alemi

2017 – Payitaht Abdülhamid

2018 – Öğrenci Kafası: Soygun



