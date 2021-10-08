Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan bambaşka biri oldu! Yeni tarzı olay

Bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinde 'Katya' rolüyle tanına Ufuk Kaplan, kızıl saçlarına veda etti. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kaplan'ın değişimi şaşkınlık yarattı. İşte Ufuk Kaplan'ın son hali:
Ufuk Kaplan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yalovalı olan oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Kaplan, bugüne kadar birçok sinema ve dizide rol aldı. Oyuncunun geniş kitlelerce tanınması, Aşk-ı Memnu dizisiyle oldu.
2002 – En Son Babalar Duyar
2002 – Sırlar Dünyası – Sır Kapısı
2004 – 2005 – Büyük Buluşma
2005 – Beşinci Boyut
2005 – Tadımız Kaçmasın
2006 – Yağmurdan Sonra
2007 – Suna
2007 – Doktorlar
2008 – Aşk-ı Memnu
2010 – Albatrosun Yolculuğu
2011 – Nuri
2011 – Yaseminli Yuva
2011 – Kirli Oyunlar
2013 – Bizim Okul
2013 – Hayat Dediğin
2014 – Gölgedekiler
2016 – Berzan: İn Alemi
2017 – Payitaht Abdülhamid
2018 – Öğrenci Kafası: Soygun
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