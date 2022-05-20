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Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı! "Işıl ışıl parlıyor"

20.05.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2010 yılları arasında yayınlanan unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'da Matmazel rolünü canlandıran Zerrin Tekindor, aradan yıllar geçmesine ve sonrasında birçok projede daha yer almasına rağmen seyircilerin aklına 'Matmazel' rolüyle kazındı. Ünlü tiyatrocu Zerin Tekindor, Instagram paylaşımıyla hayran bıraktı.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı! "Işıl ışıl parlıyor"

Tiyatro oyuncusu Zerrin Tekindor kariyeri boyunca birçok dizi, sinema projesinde yer almasının yanı sıra tiyatro, oyunculuk alanında birçok ödüle de layık görüldü. En bilinen rolü Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel rolü olan Zerrin Tekindor, paylaşımıyla adından söz ettirdi.

ZERRİN TEKİNDOR YILLARA MEYDAN OKUYOR

57 yaşındaki Zerrin Tekindor düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yılların oyuncusu, mini elbiseli paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı!

Takipçileri o poza, "Gözlerim kamaştı", "Işıl ışıl parlıyor" gibi yorumlar yaptı.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı!

En büyük çıkışını Matmazel rolüyle yapan Tekindor, Yaprak Dökümü, Şahin Tepesi, Kuzey Güney, Mucize Doktor gibi yapımlarda da yer aldı.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı!

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi olan usta oyuncunun pozları binlerce beğeni alıyor.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı!

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı!

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı!


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Zerrin Tekindor
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