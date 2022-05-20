Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor hayran bıraktı! "Işıl ışıl parlıyor"

Tiyatro oyuncusu Zerrin Tekindor kariyeri boyunca birçok dizi, sinema projesinde yer almasının yanı sıra tiyatro, oyunculuk alanında birçok ödüle de layık görüldü. En bilinen rolü Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Matmazel rolü olan Zerrin Tekindor, paylaşımıyla adından söz ettirdi.

ZERRİN TEKİNDOR YILLARA MEYDAN OKUYOR

57 yaşındaki Zerrin Tekindor düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yılların oyuncusu, mini elbiseli paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Takipçileri o poza, "Gözlerim kamaştı", "Işıl ışıl parlıyor" gibi yorumlar yaptı.

En büyük çıkışını Matmazel rolüyle yapan Tekindor, Yaprak Dökümü, Şahin Tepesi, Kuzey Güney, Mucize Doktor gibi yapımlarda da yer aldı.

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi olan usta oyuncunun pozları binlerce beğeni alıyor.



