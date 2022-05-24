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Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

24.05.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar geçmesine rağmen hafızalardan silinmeyen ve sosyal medyada halen gündem olmaya devam eden Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'in öğretmeni Matmazel rolüne hayat veren Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Ünlü oyuncu, tiyatrocu ve ressam Zerrin Tekindor, birçok projede yer alarak oyunculuk kariyerindeki basamakları hızla tırmandı. Genellikle kariyeriyle gündeme gelen ismin eski eşinin kim olduğunu duyanlar şaşırdı.

ZERRİN TEKİNDOR'UN ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

57 yaşındaki Zerrin Tekindor, kendisi gibi oyuncu ve tiyatrocu olan Çetin Tekindor ile 1987'de hayatını birleştirdi.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

İkili 1999'a gelindiğinde ise yollarını ayırma kararı aldı.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Bu evlilikten 1989 yılında Hira Tekindor adında bir erkek çocukları bulunuyor.
Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

32 yaşındaki Hira Tekindor tiyatro ve kısa film yönetmeni, çevirmendir.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

"OĞLUMLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEDİM"

Soyadını halen Tekindor olarak kullanan Zerrin Tekindor konuyla alakalı seneler önce, "Yıllar geçmiş aradan, Tekindor soyadını kullanıyorum diye beni hâlâ evli zannediyorlar herhalde. Ben sadece oğlumla aynı soyadını taşımak istedim" demişti.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Çetin Tekindor ile ayrılmasından sonra Haluk Bilginer ile aşk yaşayan Zerrin Tekindor'un bu ilişkisi 6 yıl sürmüştü.

Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

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Zerrin Tekindor
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