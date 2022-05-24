Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor'un eski eşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Ünlü oyuncu, tiyatrocu ve ressam Zerrin Tekindor, birçok projede yer alarak oyunculuk kariyerindeki basamakları hızla tırmandı. Genellikle kariyeriyle gündeme gelen ismin eski eşinin kim olduğunu duyanlar şaşırdı.

ZERRİN TEKİNDOR'UN ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

57 yaşındaki Zerrin Tekindor, kendisi gibi oyuncu ve tiyatrocu olan Çetin Tekindor ile 1987'de hayatını birleştirdi.

İkili 1999'a gelindiğinde ise yollarını ayırma kararı aldı.

Bu evlilikten 1989 yılında Hira Tekindor adında bir erkek çocukları bulunuyor.



32 yaşındaki Hira Tekindor tiyatro ve kısa film yönetmeni, çevirmendir.

"OĞLUMLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEDİM"

Soyadını halen Tekindor olarak kullanan Zerrin Tekindor konuyla alakalı seneler önce, "Yıllar geçmiş aradan, Tekindor soyadını kullanıyorum diye beni hâlâ evli zannediyorlar herhalde. Ben sadece oğlumla aynı soyadını taşımak istedim" demişti.

Çetin Tekindor ile ayrılmasından sonra Haluk Bilginer ile aşk yaşayan Zerrin Tekindor'un bu ilişkisi 6 yıl sürmüştü.





