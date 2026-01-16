MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

7 yılın ardından yeniden İstanbul! Tarkan sevenleriyle buluştu

Ünlü şarkıcı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’daki ilk konserinde sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi gören konserde Tarkan’ı, Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

7 yılın ardından yeniden İstanbul! Tarkan sevenleriyle buluştu

Tarkan, uzun bir aranın ardından Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla İstanbul’da vereceği 8 konserin ilkini Volkswagen Arena’da gerçekleştirdi. Konsere 1997'de aynı adla çıkardığı "Ölürüm Sana" şarkısıyla başlayan Tarkan, ardından "Dudu" şarkısını seslendirdi. Sahnede kısa bir konuşma yapan sanatçı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

Yoğun ilgi gören konserde Tarkan’ı, Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

7 yılın ardından yeniden İstanbul! Tarkan sevenleriyle buluştu 1

BİLETLER 45 DAKİKADA BİTMİŞTİ

Konserde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Tarkan, yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak’ta Volkswagen Arena’da konser verecek.

7 yılın ardından yeniden İstanbul! Tarkan sevenleriyle buluştu 2

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle, Tarkan'ın ilk dört konserin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükenmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tutuklama talebini öğrenince baygınlık geçirdiTutuklama talebini öğrenince baygınlık geçirdi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktıOktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tarkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Fenomenlermiş...

Villadaki baba vahşetinde yeni detaylar! Fenomenlermiş...

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta zam gelir gelmez indirim beklenmeye başladı!

Akaryakıta zam gelir gelmez indirim beklenmeye başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.