Aşk-ı Memnu setinden hiç görülmemiş fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı

Bir dönem izleyiciyi ekranı başına kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem gibi isimler yer alıyordu. Yıllar geçse de konuşulmaya devam eden Aşk-ı Memnu'nun setinden görülmemiş kare dizinin fotoğrafçısı tarafından paylaşıldı.

2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan Aşk- Memnu dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturdu. Dizinin yapımcılığını ise ünlü yapım şirketi Ay Yapım üstlendi.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN AŞK-I MEMNU KARESİ

Zaman zaman Aşk-ı Memnu dizisine ait kamera arkası görüntülerini ve set fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan fotoğrafçı Şinasi Serçe, diziden daha önce görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı.

Yayınlanan fotoğrafta Adnan Ziyagi'i canlandıran Selçuk Yöntem, Behlül'e hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Bihter'i rolüyle karşımıza çıkan Beren Saat yer alıyor.

Dizinin hayranlarından bu paylaşıma, "Lütfen Aşk-ı Memnu ile ilgili bütün fotoğrafları paylaşın.", "Abi elindeki tüm Aşk-ı Memnu fotoğraflarını paylaşır mısın? İstek değil ihtiyaç" şeklinde yorumlar geldi.



