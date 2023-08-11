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Aşk-ı Memnu setinden hiç görülmemiş fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı

11.08.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu hala severek izleniyor. Efsane dizisi Aşk-ı Memnu'nun setinden hiç görülmemiş bir fotoğraf ortaya çıktı. O kare sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bir dönem izleyiciyi ekranı başına kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem gibi isimler yer alıyordu. Yıllar geçse de konuşulmaya devam eden Aşk-ı Memnu'nun setinden görülmemiş kare dizinin fotoğrafçısı tarafından paylaşıldı.

aşkı memnu oyuncuları

2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan Aşk- Memnu dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturdu. Dizinin yapımcılığını ise ünlü yapım şirketi Ay Yapım üstlendi.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN AŞK-I MEMNU KARESİ

Zaman zaman Aşk-ı Memnu dizisine ait kamera arkası görüntülerini ve set fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan fotoğrafçı Şinasi Serçe, diziden daha önce görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı.

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Yayınlanan fotoğrafta Adnan Ziyagi'i canlandıran Selçuk Yöntem, Behlül'e hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Bihter'i rolüyle karşımıza çıkan Beren Saat yer alıyor.

Dizinin hayranlarından bu paylaşıma, "Lütfen Aşk-ı Memnu ile ilgili bütün fotoğrafları paylaşın.", "Abi elindeki tüm Aşk-ı Memnu fotoğraflarını paylaşır mısın? İstek değil ihtiyaç" şeklinde yorumlar geldi.

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