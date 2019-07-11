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Aşk, ihanet ve yaşayan ölüler! "Kıyamet deneyi: Aporia"

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 11.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı yönetmen ve senarist Rec Ravan, alışık olmadığımız bir yapımla beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor.

Aşk, ihanet ve yaşayan ölüler! "Kıyamet deneyi: Aporia"

Rec Revan'ın yönettiği; Azeri yapımı "Kıyamet Deneyi", silahlı bir grup tarafından zapt edilerek ölümcül bir deneyin parçası haline getirilen insanların bu durumdan kurtuluş mücadelesini anlatıyor. Ülkemizde 12 Temmuz'da vizyonda yer alacak olan yapım, Eylül ayında ABD’de Kasım ayında ise Azerbaycan’da gösterime girmeye hazırlanıyor. Korku, aksiyon, gerilim ve aşk temasını harmanlayan filmin oyuncu kadrosunda Aysel Yusubova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samadov ve Rahim Gojayev gibi isimler yer alıyor.

Kasaba sakinleri, bilinmeyen bir grup tarafından esir alınır. İnsanlar üzerinde bir deney yapmaya başlayan bu grup için başta işler güzel gitse de sonrasında yapılan deneyler bir felaketin başlangıcı olacaktır. Başarısız olan denekler kasabadan uzak bir dağ başına götürülüp infaz edilmek istenir. Ancak bu katliamdan kurtulan 'Arvin' ve 'Ejla' isimli çift dağların ardında derin bir çukurun içinde saklanmayı başarır. Arvin ve Ejla arasında belli belirsiz bir aşk hikayesi yaşanmaktadır. Ejla ve Arvin ilk başta kurtulduklarını sanmaktadırlar, fakat onları kabus dolu günler beklemektedir. Çift, düştükleri derin çukurdan çıkmanın türlü yollarını ararken hesapta olmayan ölümcül zorluklarla karşılaşır. Derin çukur onlar için zamanla mezara dönüşmeye başlar.

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Rec Ravan Kıyamet deneyi: Aporia Kıyamet deneyi Aysel Yusubova

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