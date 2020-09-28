Aşk insanı iyi bir insan yapar mı? Vuslat konusu ve oyuncuları

Aziz Korkmazer ailesinin holdinginde yöneticilik yapıyor. Kendi dünyasında herkesi ve her şeyi yönetmeye alışkın bir insan. Bir gece işlediği ve örtbas ettiği cinayete şahit olan Feride'ye aşık olduktan sonra hayatı ve kendini sorgulamaya başlıyor. Babasına yardım etmek için bir butikte çalışan Feride ise gördüklerini polise anlatmakta kararlı, ancak polise gidecekken kardeşi Fırat'ın da bu olayların içinde olduğunu öğreniyor. Aziz'e ilgi duymaya başlasa da gururu buna izin vermiyor, ondan uzak durmaya çalışıyor. Sevilen TRT 1 dizileri arasında yer alan Vuslat dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylar... Vuslat Dizisi Konusu Hükmetmeyi seven bir yapısı olan Aziz Korkmazer aile holdinginde yöneticilik yapan bir karakter. Feride ise evin harcamalarına yetişemeyen babasına destek olmak amacıyla bir butikte çalışıyor. Feride sakin bir hayat yaşarken gece vakti bir cinayete tanıklık ediyor. Aziz'in işlediği ve üzerini kapadığı cinayeti şikayet etmeye karar veren Feride, polise gideceği sırada kardeşi Fırat'ın da bu işlerin içinde olduğunu öğreniyor. Ne yapacağını bilemeyen Feride ve onunla tek başına mücadele eden Feride'ye aşık olan Aziz'in iyi bir insan olmak adına çıktıkları aşk yolculuğunu konu alan dizi, insanlara ait hal ve tavırları İbn-i Arabi'nin Alimler Satrancı oyunuyla anlatıyor.

Vuslat Dizisi Karakterleri / Oyuncuları İşte Vuslat oyuncuları ve dizide can verdikleri karakterler: Aziz Korkmazer (Kadir Doğulu) Korkmazer ailesinin veliahdı olan Aziz, insana güven veren bir yapıya sahip. Kendini ve yaşamı sorgulayan, içinde olanları çevresine yansıtmayan, zeki bir karakter. Holdingin yöneticiliğini tek başına sürdürüyor. Küçük Sırlar dizisindeki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Kadir Doğulu Pis Yedili, Fatih-i Harbiye, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bana Sevmeyi Anlat gibi birçok önemli yapımda yer aldı. Feride Çağlar (Devrim Özkan) Hayal kurmayı seven, yaşamındaki insanlara düşkün, iş hayatında ciddi, zeki bir kadın. Kimseye eyvallahı olmayan Feride'nin hayatı Aziz'i tanıdıktan sonra değişiyor. Vuslat Feride karakterine can veren Devrim Özkan ilk oyunculuk deneyimini Rüya dizisinde canlandırdığı İpek karakteri ile yaşadı. Tahsin Korkmazer (Osman Alkaş) Öfkeli ve otoriter bir yapıya sahip olan Tahsin Korkmazer, Korkmazer Holding'in asıl sahibi. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer alan Osman Alkaş Vuslat dizisinden önce Gülizar, Hayat Şarkısı, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Bedel, Eski Hikaye, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizilerinde rol aldı.

Perihan Korkmazer (Nurhan Özenen) Çocuklarına oldukça düşkün, fedakar bir anne. Özellikle oğlu Aziz'i çok seviyor. Bir türlü kanı ısınamamış ve sevememiş olsa da kocasının hatırı için Kerem'i büyütüyor. 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle TV seyircisiyle buluşan Nurhan Özenen Umutsuz Ev Kadınları, Ezel, Adanalı, Parmaklıklar Ardında dizilerinde de yer aldı. 2011 yılında Geriye Kalan filminin yapımcılığını yaptı. Sultan Korkmazer (Gözde Kaya) Tahsin ve Perihan'ın küçük kızı olan Sultan, ailesinin maddi gücüne rağmen sıradan bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Vuslat dizisi oyuncuları arasında yer alan ve ilk oyunculuk deneyimini Kalbim Seni Seçti dizisiyle 2011 yılında yaşayan güzel oyuncu Gözde Kaya Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Çilek Kokusu, Payitaht Abdülhamid gibi birçok projede yer aldı. Kerem Saltuk (Ümit İbrahim Kantarcılar) Ailenin üvey çocuğu olan Kerem, hırslı ve başarılı bir karakter. İçinde yoğun bir intikam duygusu taşıyor. Başarılı biri olmasına rağmen karanlık yönleri olan biri. 2019'da Dert Bende filminin yapımcılığını yapan yetenekli oyuncu daha önce Kanatsız Kuşlar, Kaçın Kurası, Şehrin Melekleri, Babalar ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları dizilerinde de yer aldı. Tiyatro oyunculuğu da yapan Ümit İbrahim Kantarcılar Kızlar ve Anneleri isimli yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

Nehir Deren (Pelin Uluksar) Başarılı olma konusunda takıntılı, hırslı ve her istediğini elde edebilen bir insan. Korkmazer ailesinin dostunun, Korkmazer Holding'de üst düzey bir pozisyonda çalışıyor. Pelin Uluksar ilk oyunculuk deneyimini No:309 dizisinde can verdiği Nergis karakteriyle yaşadı. Hasibe Çağlar (Gamze Süner Atay) Feride'nin üvey, Can ve Ceylan'ın öz annesi olan Hasibe bitmek bilmeyen öfkesiyle tanınan, kalbinde bir nebze olsun iyilik taşımayan bir insan. Deneyimli bir tiyatro oyuncusu olan Gamze Süner Atay Lise Devriyesi, Kış Güneşi, Fatih-i Harbiye dizilerinde ve Özür Dilerim, Av Mevsimi filmlerinde yer aldı. Faik Çağlar (Murat Karasu) Feride'nin babası, yumuşak başlı ve sessiz sakin bir karakter. Eşi Hasibe'nin asla sona ermeyen isteklerini karşılayabilmek için tüm gücüyle çalışıyor. Birçok tiyatro oyununda yer alan Murat Karasu Kaplumbağanın Ninnisi ve Hüzün Mahallesi Otobüsü isimli iki oyun yazdı. Vuslat dizisinden önce Adı Efsane, Evlerden Biri, Kahramanlar, Komiser Nevzat, Yılan Hikayesi gibi birçok projede yer aldı. Fırat Çağlar (Baran Bölükbaşı) Karanlık bir karakter olan Fırat Çağlar, Çağlar ailesinin başı bir türlü dertten kurtulmayan oğlu.