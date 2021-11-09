Aşk Mantık İntikam 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Ozan geri adım atmıyor

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Çınar, Ozan'a Çağla'ya davranışlarıyla ilgili hesap sorarken Ozan ise Çağla ile ilgili geri adım atmayacağını fakat çocuğuna da sahip çıkacağını söyler. Çağla ise Esra'ya giderek Ozan'ın bebeği çok seveceğini ve sonrasında da kendisine aşık olacağını söyler. Mert ise Çağla'nın karnındaki bebeğin babasının kendisi olduğunu biliyordur ve Çağla'dan hesap sorar.

Aşk Mantık İntikam yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturmaktadır. Dizinin başrollerinde ise güzel oyuncu Burcu Özberk ve yakışıklı oyuncu İlhan Şen yer almaktadır.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra’nın yakınlaştıkları an, Ozan’a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif’le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan’a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan’ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan’ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar. Çağla’nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar’la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan’a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan’ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft’ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra’yla buluşmak ister. Esra ve Ozan’ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.

