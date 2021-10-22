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  4. Aşk Mantık İntikam dizisi nerede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncuları kimler?

Aşk Mantık İntikam dizisi nerede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncuları kimler?

22.10.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her cuma FOX ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel gibi birbirinden ünlü oyuncular paylaşıyor. Güney Kore yapımı olan Cunning Single Lady dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin senaryosu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’a ait.

Aşk Mantık İntikam dizisi nerede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncuları kimler?

Yaz dizileri arasında yer alan Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk yer alıyor. Romantik, drama ve komedi türündeki Aşk Mantık İntikam dizisi her cuma 20.00'da FOX ekranlarında yerini alıyor. İşte merak edilenler...

AŞK MANTIK İNTİKAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk Mantık İntikam dizisinin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Balat gibi renkli yerlerde çekilecek olan dizinin stüdyo sahneleri de olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra, babasının maceraprest ticaret hayatı yüzünden haciz, iflaslarla dolu bir çocukluk geçirir. Esra, babasına aşık olan annesinin aileyi ayakta tutmak için çırpınışlarına şahit olur. Aşk buysa ben yokum düşüncesinde olan Esra, kendisini çok seven ve güvendiği bir erkekle evlenmeyi planlar.

Aşk Mantık İntikam dizisi nerede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncuları kimler?

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

  • Burcu Özberk /Esra Erten
  • İlhan Şen /Ozan Korfalı
  • Burak Yörük/Çınar Yılmaz
  • Melisa Döngel /Çağla Yılmaz
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FOX Aşk Mantık İntikam dizisi
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