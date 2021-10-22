Aşk Mantık İntikam dizisi nerede çekiliyor? Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncuları kimler?

Yaz dizileri arasında yer alan Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk yer alıyor. Romantik, drama ve komedi türündeki Aşk Mantık İntikam dizisi her cuma 20.00'da FOX ekranlarında yerini alıyor. İşte merak edilenler...

AŞK MANTIK İNTİKAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk Mantık İntikam dizisinin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Balat gibi renkli yerlerde çekilecek olan dizinin stüdyo sahneleri de olacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra, babasının maceraprest ticaret hayatı yüzünden haciz, iflaslarla dolu bir çocukluk geçirir. Esra, babasına aşık olan annesinin aileyi ayakta tutmak için çırpınışlarına şahit olur. Aşk buysa ben yokum düşüncesinde olan Esra, kendisini çok seven ve güvendiği bir erkekle evlenmeyi planlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?