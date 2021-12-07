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Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten 'çok şanslıyım' pozu! Beğeni butonu çöktü

07.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle son aylarda popülaritesini bir hayli yükselten genç oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Güzel yıldızın son paylaşımı, yarım milyondan fazla beğeni aldı.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra’sı Burcu Özberk’ten 'çok şanslıyım' pozu! Beğeni butonu çöktü

Başrollerini İlhan Şen’le birlikte paylaştığı romantik komedi Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 8.4 milyon takipçisi bulunan oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Hem güzelliği hem de başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu son paylaşımıyla yeniden adından söz ettirdi.

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Özberk, fotoğraflarını derlediği albümünü, 'Can'ımın gözünden ben, çok şanslıyım' notuyla paylaştı. Burcu Özberk'in bu paylaşımı çok kısa bir sürede 635 bin beğeni ve 4 binin üzerinde yorum aldı.

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Burcu Özberk
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