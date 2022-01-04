Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Güzel oyuncu Melisa Döngel, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Döngel'in pozuna, ''Çok güzelsin'' ve ''Sen insan mısın ya!'' gibi yorumlar yapıldı.

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

2016 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerası başlayan ünlü oyuncu, Hangimiz Sevmedik dizisinde hayat verdiği 'Sevtap' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla' karakterine hayat veriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Melisa Döngel, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.



