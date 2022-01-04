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  4. Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

04.01.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Güzel oyuncu Melisa Döngel, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Döngel'in pozuna, ''Çok güzelsin'' ve ''Sen insan mısın ya!'' gibi yorumlar yapıldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

2016 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle ekran macerası başlayan ünlü oyuncu, Hangimiz Sevmedik dizisinde hayat verdiği 'Sevtap' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sadakatsiz ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla' karakterine hayat veriyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sosyal medyada epey aktif olan Melisa Döngel, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel derin sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı!


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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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