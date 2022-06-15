Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi! "Fiziğin çok güzel"

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Melisa Döngel, son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu kimliğiyle tanınan Melisa Döngel, havuzun içinden verdiği pozuyla göze çarptı.

ÜNLÜ GÜZEL BİKİNİLİ POZ VERDİ

Tatil molası veren Melisa Döngel sıcak havanın keyfini çıkardı.

Havuzun içinden bikinili pozunu paylaşan Döngel, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

Döngel'in sevenleri o poza, "Fiziğin çok güzel", "Su perisi" gibi yorumlar yaptı.

18 Eylül 1999 doğumlu 22 yaşındaki genç oyuncu ilk olarak 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizideki Sevtap rolünü oynayarak oyunculuk deneyimini edindi.

Sonrasında Arka Sokaklar, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam gibi popüler yapımlarda yer aldı.





