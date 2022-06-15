MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi! "Fiziğin çok güzel"

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi! "Fiziğin çok güzel"

15.06.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla rolüyle son zamanlarda gündeme gelen güzel oyuncu Melisa Döngel, tatilin keyfini çıkardı. Suyun içinden poz veren Döngel'e binlerce beğeni geldi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi! "Fiziğin çok güzel"

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Melisa Döngel, son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Oyuncu kimliğiyle tanınan Melisa Döngel, havuzun içinden verdiği pozuyla göze çarptı.

ÜNLÜ GÜZEL BİKİNİLİ POZ VERDİ

Tatil molası veren Melisa Döngel sıcak havanın keyfini çıkardı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi!

Havuzun içinden bikinili pozunu paylaşan Döngel, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi!

Döngel'in sevenleri o poza, "Fiziğin çok güzel", "Su perisi" gibi yorumlar yaptı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi!

18 Eylül 1999 doğumlu 22 yaşındaki genç oyuncu ilk olarak 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizideki Sevtap rolünü oynayarak oyunculuk deneyimini edindi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi!

Sonrasında Arka Sokaklar, Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz, Aşk Mantık İntikam gibi popüler yapımlarda yer aldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi!

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel havuzun içinden bikinili poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi güzelliğiyle büyüledi! "İlah mısın silah mı?"Survivor Batuhan Karacakaya'nın kardeşi güzelliğiyle büyüledi! "İlah mısın silah mı?"
Dikkat çeken cinsellik itirafı! "Bizde beraberlik var ama..."Dikkat çeken cinsellik itirafı! "Bizde beraberlik var ama..."
Yeni partneri belli oldu! Bomba isim... Yeni partneri belli oldu! Bomba isim...
Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

İstanbul'da büyük gerginlik! İBB zabıtalarıyla Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa kavga etti

İstanbul'da büyük gerginlik! İBB zabıtalarıyla Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa kavga etti

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti!

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Asla aç karnına yemeyin! Yavaş yavaş öldürüyor

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.