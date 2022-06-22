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Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in derin göğüs dekolteli pozu olay oldu! Siyahlar içinde nefes kesti

22.06.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene yaz aylarında FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve geçtiğimiz günlerde final olan Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili tatil pozlarıyla olay olmuştu. Döngel, bu defa derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'in derin göğüs dekolteli pozu olay oldu! Siyahlar içinde nefes kesti

Geçtiğimiz dönemde Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve sonrasında Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ve İlhan Şen ile beraber başrolü paylaşan oyuncu Melisa Döngel'den çok konuşulan yeni bir paylaşım geldi.

MELİSA DÖNGEL'DEN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandıran 22 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel, son olarak dizi için yaptığı veda paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Güzel oyuncu, dizi sonrası tatile çıkmış ve bikinili tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

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MARILYN MONROE'YA BENZETİLMİŞTİ!

Özellikle Marilyn Monroe'ya benzeyen pozlar veren ünlü oyuncuya takipçilerinden Melisa Monroe mi diyoruz?" yorumu gelmişti.

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Genç oyuncudan bu defa derin göğüs dekolteli yeni paylaşım geldi.

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Siyahlar içinde olduğu fotoğrafı paylaşan Döngel'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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İşte Melisa Döngel'in çok konuşulan pozlarından bazıları...

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Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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