Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemde olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, yeni imajını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Döngel'in yeni saç stiline, ''Alev aldı buralar'', ''Kahkül çok yakışmış'' ve ''Güzel olunca her şey yakışıyor'' yorumlarında bulundu.

22 yaşındaki güzel oyuncu, ilk dizi deneyimini 2016 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle yaşadı. Ardından Hangimiz Sevmedik dizisinde 'Sevtap' karakterine hayat verdi.

Elif, Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır gibi projelerde yer alan Döngel, Sen Çal Kapımı dizisiyle kariyerinde yükselişe geçti.

Sosyal medyada epey aktif olan Döngel'in, Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



