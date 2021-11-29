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Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!

29.11.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Döngel, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemde olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, yeni imajını paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Döngel'in yeni saç stiline, ''Alev aldı buralar'', ''Kahkül çok yakışmış'' ve ''Güzel olunca her şey yakışıyor'' yorumlarında bulundu.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!

22 yaşındaki güzel oyuncu, ilk dizi deneyimini 2016 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle yaşadı. Ardından Hangimiz Sevmedik dizisinde 'Sevtap' karakterine hayat verdi.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!

Elif, Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır gibi projelerde yer alan Döngel, Sen Çal Kapımı dizisiyle kariyerinde yükselişe geçti.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!

Sosyal medyada epey aktif olan Döngel'in, Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel yeni imajını paylaştı!


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FOX Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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