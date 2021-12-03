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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk: Kalbimi neden kapatayım?

03.12.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk galada görüntülendi. Burcu Özberk kendisine sorulan aşk sorularından rahatsız oldu.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk geçtiğimiz akşam Erdal Beşikçioğlu'nun Fişekhane'deki tiyatro gösterisine katıldı. Burcu Özberk sorulan aşk sorularından rahatsız oldu.

Burcu Özberk "Son defa mı aşık oldum demiştiniz?" sorusunu verdiği yanıtla şaşırttı. Güzel oyuncu "Bakın tiyatro şeyinin önünde ilk mi son mu? Nasıl anlamadım. Röportajımda ne dediysem o. Kalbimi neden kapatayım her şeye karşı aşk var hayatta. Aşk güzel bir şey" dedi.

"AŞK BAĞIMLILIK"

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada sadece bir kere aşık olduğunu söyleyerek "Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi. Hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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