Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk setten paylaşınca olay oldu

'Aşk Mantık İntikam' dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.

Yaz boyunca da sette olan ve bölüm çekimlerini aksatmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk zaman zaman setten paylaşımlar da yapıyor.

Özberk'in Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı son video sosyal medyada çok konuşuldu.

Özberk'in cesur kıyafeti seçimi ve dekoltesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Sette enerjisi hiç düşmeyen güzel oyuncunun setteki pozitif hali herkes tarafından çok seviliyor.





