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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk setten paylaşınca olay oldu

19.09.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük beğeni toplayan Burcu Özberk'in dizi setinden paylaştığı video, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Özberk'in göğüs dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk setten paylaşınca olay oldu

'Aşk Mantık İntikam' dizisinde Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.

Yaz boyunca da sette olan ve bölüm çekimlerini aksatmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk zaman zaman setten paylaşımlar da yapıyor.

Ekran Alıntısı

Özberk'in Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı son video sosyal medyada çok konuşuldu.

Özberk'in cesur kıyafeti seçimi ve dekoltesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Sette enerjisi hiç düşmeyen güzel oyuncunun setteki pozitif hali herkes tarafından çok seviliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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