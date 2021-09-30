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Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten derin göğüs dekolteli karavan pozu

30.09.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle hayranlarından tam puan alan Burcu Özberk, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Genç oyuncunun son paylaşımı, kısa sürede yarım milyon beğeni sayısını geçti.

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten derin göğüs dekolteli karavan pozu

Burcu Özberk, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran genç oyuncunun Instagram’da sekiz milyona yakın takipçisi var. Dizide rol arkadaşı İlhan Şen’le iyi bir uyum yakalayan oyuncu, her geçen gün hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor.

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BURCU ÖZBERK’TEN KARAVAN POZU

Geçtiğimi gün aldığı ödülle gündeme gelen genç oyuncu, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

burcu

Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle karavandan poz veren Burcu Özberk, fotoğrafını “Naber cınım” notuyla paylaştı.

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Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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