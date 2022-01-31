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Aşk Masalı filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Aşk Masalı oyuncuları kimler?

31.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Masalı vizyonda gösterilmesinin ardından, beyaz camda bir kez daha izleyici ile buluşuyor. Romantik komedi türündeki film, patronun oğluna yıllardır umutsuz bir şekilde aşık olan bir kızın hikayesini işliyor. Peki Aşk Masalı filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Aşk Masalı oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Aşk Masalı filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Aşk Masalı oyuncuları kimler?

Aşk Masalı 2018 yılında sinema salonunda gösterilmişti. Televizyon izleyicisi ile ilk kez buluşacak olan film patronunun oğluna platonik olarak aşk besleyen genç bir kızın hikayesini işliyor. Aşk Masalı filmi oyuncu kadrosu da filmin sıradan bir romantik komedi olarak görülmesinin önüne geçiyor. Kadroda yer alan isimler oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiriyor. Aşk Masalı filminin konusunu ve oyuncularını sizler için derledik.

AŞK MASALI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aşk Masalı filmi, Masal adındaki genç bir kızın patronun çapkın, yakışıklı oğlu Akın'a yıllar boyunca beslediği platonik aşkı anlatıyor. Masal'ın varlığının bile farkında olmayan Akın, şirketin en havalı kadını Cansın ile çıkmaya başlayınca, bu duruma daha fazla katlanamayan Masal, harekete geçiyor.

Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olmaya karar verir. Masal, bu dernek sayesinde hayatını tamamen değiştirmek zorunda kalır çünkü derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır.

AŞK MASALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Masalı filmi 2018 yılında İstanbul’da çekildi. Filmin yönetmenliğini Eray Kolçak üstlendi.

AŞK MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Yıllardır patronunun oğluna platonik bir aşk besleyen Masal'ın hikâyesini anlatan Aşk Masalı, 2018 yılında vizyona girmişti. Algı Eke ve Emre Kızılırmak’ın başrollerini paylaştığı Aşk Masalı filmi oyuncuları arasında Recep Güneysu, Şennur Nogaylar, Ayşen Sezerel ve Hasal Şanel bulunuyor.

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