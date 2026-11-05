Her gece yatmadan önce çorap giyenlerin bakın vücudunda neler oluyor

Yatarken çorap giymek ilk bakışta vücudu daha fazla ısıtacak bir alışkanlık gibi görünse de aslında uykuya geçiş sürecini destekleyebilir. Ayakların ısınmasıyla birlikte ciltteki kan damarları genişleyebilir.

Tıpta distal vazodilatasyon olarak adlandırılan bu süreç, vücudun fazla ısıyı dışarı atmasına yardımcı olabilir.

Uyku Tıbbı Uzmanı Dr. Aparna Bhat'a göre ayaklardaki kan damarlarının genişlemesi, vücudun merkez sıcaklığının düşmesini sağlıyor. Bu durum da beyne uyku zamanının geldiği sinyalini gönderiyor.

Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritim, gece saatlerinde merkez vücut sıcaklığının doğal olarak düşmesini sağlıyor. Çorap giymek ise bu süreci destekleyerek uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.

Araştırmalara göre yatarken çorap giyen kişiler, çorap giymeyenlere kıyasla ortalama 7,5 dakika daha hızlı uykuya dalabilir. Ayrıca gece boyunca yaklaşık 32 dakika daha uzun uyuyabiliyor ve daha az uyku bölünmesi yaşayabilir.

YATARKEN ÇORAP GİYMENİN 4 ÖNEMLİ FAYDASI

Çorapla uyumanın faydaları yalnızca daha hızlı uykuya dalmakla sınırlı değil. Uzmanlara göre bu alışkanlık, bazı sağlık sorunlarının belirtilerini hafifletmeye ve cilt sağlığını korumaya da yardımcı olabilir.

1. RAYNAUD SENDROMUNUN BELİRTİLERİNİ HAFİFLETEBİLİR

Özellikle el ve ayakları sürekli soğuk olan kişiler için çorapla uyumak faydalı olabilir. Raynaud sendromu olarak bilinen rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki kan damarları daralarak kan dolaşımının azalmasına neden oluyor. Bunun sonucunda parmaklarda soğukluk ve renk değişiklikleri görülebilir.

Ayakları sıcak tutan çoraplar, kan dolaşımını destekleyerek gece boyunca oluşan soğukluk hissinin hafiflemesine yardımcı olabilir.

2. MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ GECE SICAK BASMALARINI AZALTABİLİR

Gece uykusunu olumsuz etkileyen sorunlardan biri de özellikle menopoz döneminde görülen sıcak basmaları. Vücut sıcaklığının gece boyunca dengelenmesi, bu şikayetlerin hafiflemesine katkıda bulunabilir.

Ayakları sıcak tutarak vücudun fazla ısıyı dışarı atmasını destekleyen çoraplar, merkez vücut sıcaklığının daha dengeli seyretmesine yardımcı olabilir. Böylece gece yaşanan sıcaklık değişimlerinin ve sıcak basmalarının etkisi azalabilir.

3. AYAK DERİSİNİN NEMİNİ KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Çorapla uyumanın bir diğer faydası da ayak cildinin bakımını desteklemesi. Özellikle topuk çatlağı ve ayak kuruluğu yaşayan kişiler, yatmadan önce ayaklarına nemlendirici krem uygulayıp üzerine çorap giyebilir.

Çorap, nemlendiricinin gece boyunca ciltte kalmasına yardımcı olarak nem kaybını azaltabilir. Ayrıca diyabet veya periferik arter hastalığı bulunan kişilerde ayakların çarşaflara sürtünmesinden kaynaklanabilecek yaralanmalara karşı koruyucu olabilir. Ancak bu kişiler çorap seçimi ve ayak bakımı konusunda doktorlarının önerilerini dikkate almalı.

4. CİNSEL YAŞAMI DA OLUMLU ETKİLEYEBİLİR

Çorapla uyumak ve ayakları sıcak tutmak cinsel yaşam üzerinde de etkili olabilir. 2005 yılında yapılan küçük çaplı bir araştırmada, cinsel ilişki sırasında çorap giyen çiftlerin orgazma ulaşma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Bu sonuç, soğuk ayakların yarattığı rahatsızlığın ortadan kalkmasının rahatlamayı kolaylaştırabileceği düşüncesiyle ilişkilendirilir. Ancak araştırmanın sınırlı kapsamda olduğu ve cinsel yaşam üzerinde başka birçok faktörün etkili olabileceği unutulmamalı.

UYURKEN HANGİ ÇORAPLAR TERCİH EDİLMELİ?

Gece çorapla uyumayı tercih edenlerin çorap seçerken kumaşına ve rahatlığına dikkat etmesi gerekir. Uzmanlar, ayakları terletmeyen, hava alabilen ve sıkmayan çorapların tercih edilmesini önerdi.

Uyku sırasında kullanılabilecek çoraplarda öne çıkan kumaşlar şöyle:

Pamuk: Hava geçirgenliği sayesinde rahat bir kullanım sunabilir

Merino yünü: Isıyı korurken nefes alabilen yapısıyla öne çıkar

Bambu: Yumuşak dokusuyla konfor sağlayabilir

Viskon: Bitkisel kaynaklı selülozdan üretilen, yumuşak ve hafif bir kumaş türüdür.

Polyester gibi sentetik kumaşlar ise bazı kişilerde terlemeyi artırabileceği için daha az ideal olabilir. Ayrıca doktor tarafından özel olarak önerilmediği sürece kompresyon çoraplarıyla uyumaktan kaçınılması gerekir.

Bir diğer önemli nokta ise hijyen. Bakteri oluşumunu önlemek ve ayak sağlığını korumak için her gece temiz bir çorap giyilmesi önerilir.

ÇORAP GİYMEDEN UYUMAK ZARARLI MI?

Gece çorap giymek istemeyenlerin endişelenmesine gerek yok. Çorapsız uyumak sağlığa zararlı değil. Uyku sırasında ayakların açıkta kalmasını tercih eden kişiler de rahat ettikleri şekilde uyuyabilir.

Uzmanlara göre çorapla ya da çorapsız uyumak tamamen kişisel bir tercih. Ancak ayakları soğuk olduğu için uykuya dalmakta zorlanan kişiler, yatmadan önce çorap giymeyi deneyebilir.