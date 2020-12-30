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Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı

30.12.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı

Önceki gün kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenen ve kısa sürede gündem olan Tamer Karadağlı'dan ilk hamle geldi. Aşk haberleri hakkında açıklama yapmayan Karadağlı, sevgilisinin çektiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etmiş oldu.

53 yaşındaki Tamer Karadağlı, önceki gün 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'la Nişantaşı'nda görüntülendi. Aracını valeye teslim eden oyuncunun suratı muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini fark edince asıldı. Çift, aşk sorularına cevap vermeden uzaklaştı.

Tamer Karadağlı 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendiTamer Karadağlı 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi

SEVGİLİSİNİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Kendisinden 30 yaş küçük olan Yıldız ile birlikte olan Tamer Karadağlı, yaş farkını soran muhabire "Kime ne?" diyerek tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu dün sevgilisinin çektiği bir pozu Instagram hesabından yayınlayarak aşkını ilan etmiş oldu. Sahil kenarında otururken telefonuyla uğraşan Karadağlı'nın o hallerini gören Yıldız, telefonuna sarıldı. Fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Karadağlı, "Denize bakmak varken bu adam niye telefona bakar ki" diyerek Iraz Yıldız'ı etiketledi. Iraz Yıldız ise çektiği fotoğrafa "Hey kovboy" yorumunu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kardeşim kim ne derse desin. Erkek erkekliği bitene kadar genç kadın ister. Olay budur. Kimse kusura bakmasın.
çocuklar duymasın
tamer abime yakısır

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